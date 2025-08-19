Правоохранители обнаружили схему отмывания 160 млн грн на строительстве Подольского моста — Finance.ua
Правоохранители обнаружили схему отмывания 160 млн грн на строительстве Подольского моста

Криминал
11
Двум руководителям обществ объявлено подозрение в отмывании средств в особо крупном размере. По версии следствия, речь идет о более чем 160 миллионах гривен, связанных со строительством Подольского моста в Киеве.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, в январе 2023 года на счета ряда компаний поступило более 160 млн грн от предприятия-субподрядчика строительства Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве. Средства перечислялись как оплата за строительные работы по усилению грунтов под опорами моста и ликвидации намывок песка, которые фактически не выполнялись.
Расследование установило, что компании-получатели не вели реальную хозяйственную деятельность и использовались исключительно для маскировки незаконного происхождения средств и последующего их вывода.
Директора этих обществ уведомлены о подозрении. Проведены обыски по месту их жительства, изъята финансово-хозяйственная документация и средства связи.
Идет досудебное следствие, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности, а также проверяется законность действий должностных лиц коммунального предприятия — заказчика работ и распорядителя средств бюджета.
Документирование преступной деятельности осуществлялось прокурорами совместно со следователями Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований НПУ.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
