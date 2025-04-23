На строительстве Подольского моста в Киеве из бюджета разворовали 153 млн грн — БЭБ, СБУ Сегодня 08:32 — Криминал

На строительстве Подольского моста в Киеве из бюджета разворовали 153 млн грн — БЭБ, СБУ

Служба безопасности и БЭБ задокументировали новые факты хищений из бюджета города Киева.

Об этом пишет СБУ.

По материалам дела, фигуранты присвоили не менее 153 млн грн, которые предназначались на строительство Подольского моста через р. Днепр.

Как установило расследование, к организации «схемы» причастны действующий и бывший руководители одного из коммунальных предприятий, находящегося в вертикали Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По материалам дела, еще до начала полномасштабной войны они искусственно завысили стоимость стройматериалов во время строительства моста, а полученную «разницу» распределили между участниками сделки.

Для этого в течение 2018−2019 годов фигуранты почти в 6 раз переплатили за оптовые партии сеток для укрепления опор мостового перехода.

Чтобы реализовать «схему», ее организаторы заключили договор с аффилированной стройкомпанией в Киеве. Затем подрядчики приобрели у подконтрольной фирмы на Ближнем Востоке 8800 технологических сеток. Для сравнения, как свидетельствуют материалы производства, средняя стоимость сетки на рынке составила 110 долларов США, а фигуранты приобрели ее по 610 долларов за единицу.

Во время проведения следственных действий обнаружена и изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и документы с доказательствами совершения преступления.

В настоящее время бывшему и действующему руководителям коммунального предприятия КГГА и их сообщнику — уже экс-директору подрядной компании — сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой).

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к хищению бюджетных средств КГГА.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины.

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