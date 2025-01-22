В Киеве будут судить подрядчика, который завысил расходы на аренду техники в ходе строительства Подольского моста — Finance.ua
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В Киеве будут судить подрядчика, который завысил расходы на аренду техники в ходе строительства Подольского моста

Криминал
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В Киеве будут судить подрядчика, который завысил расходы на аренду техники в ходе строительства Подольского моста
В Киеве будут судить подрядчика, который завысил расходы на аренду техники в ходе строительства Подольского моста
В Киеве будут судить генерального подрядчика, который завысил на 24 миллиона гривен расходы на аренду техники во время строительства Подольского моста.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
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Следствие установило, что в апреле 2017 года КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и генподрядчик заключили договор на строительство Подольского мостового перехода в Киеве.
В июне 2023 года заказчик работ, генподрядчик и подрядная организация подписали акты приемки выполненных строительных работ в части затрат на работу привлеченной спецтехники — кранов, насосов, буровых установок.
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Согласно заключению строительно-технической экспертизы, расходы на аренду указанных выше машин и механизмов завышены более чем 24 млн гривен.
Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Прокурор заявил иск о возмещении причиненного ущерба.
По материалам:
Finance.ua
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