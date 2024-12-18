Строительство Подольского моста: прокуратура требует признать недействительным договор генподряда — Finance.ua

Строительство Подольского моста: прокуратура требует признать недействительным договор генподряда
Прокуратура через суд требует признать недействительным договор генерального подряда на строительство Подольского моста в Киеве, цена которого за 6 лет выросла в два раза — до 8,7 млрд гривен, и продолжает расти.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
«Подольская окружная прокуратура г. Киева при исполнении представительских полномочий установила нарушение интересов государства при проведении строительства Подольского мостового перехода через р. Днепр в Киеве», — говорится в сообщении.
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Установлено, что в апреле 2017 г. КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и частное общество заключили договор генподряда на строительство Подольского мостового перехода стоимостью более 4,3 млрд грн.
В течение 6 лет стороны заключали дополнительные соглашения, по которым увеличивался срок выполнения договора и его цена. По состоянию на декабрь 2024 года по договору уплачено более 8,7 млрд грн.
Кроме того, Антимонопольный комитет Украины установил, что два участника тендера на проведение строительства (в том числе и победитель) еще в 2017 году согласовывали свои действия.
Так, участники тендера пользовались одним IP-адресом и одним устройством, коммуницировали между собой, привлекали одно и то же уполномоченное лицо.
Таким образом, АМКУ заключил, что общества, принимавшие участие в тендере, имеют общие интересы и взаимосвязи.
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Эти общества в течение 2022−2023 годов пытались обжаловать решение АМКУ в судах, однако суды всех инстанций отказали в удовлетворении этих требований.
«Учитывая все эти факты и необходимость достройки моста, для чего и в дальнейшем потребуются расходы из бюджета, Подольской окружной прокуратурой города Киева подан в Хозяйственный суд иск о признании недействительным договора генподряда между КП „Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева“ и частным обществом, которое строит мост с 2017 года», — отметили в Киевской городской прокуратуре, а также добавили, что в настоящее время Хозяйственным судом города Киева открыто производство по делу.
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