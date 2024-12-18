Строительство Подольского моста: прокуратура требует признать недействительным договор генподряда — Finance.ua

Строительство Подольского моста: прокуратура требует признать недействительным договор генподряда Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Строительство Подольского моста: прокуратура требует признать недействительным договор генподряда

Прокуратура через суд требует признать недействительным договор генерального подряда на строительство Подольского моста в Киеве, цена которого за 6 лет выросла в два раза — до 8,7 млрд гривен, и продолжает расти.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Подольская окружная прокуратура г. Киева при исполнении представительских полномочий установила нарушение интересов государства при проведении строительства Подольского мостового перехода через р. Днепр в Киеве», — говорится в сообщении.

Установлено, что в апреле 2017 г. КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и частное общество заключили договор генподряда на строительство Подольского мостового перехода стоимостью более 4,3 млрд грн.

В течение 6 лет стороны заключали дополнительные соглашения, по которым увеличивался срок выполнения договора и его цена. По состоянию на декабрь 2024 года по договору уплачено более 8,7 млрд грн.

Читайте также Подольский мост в Киеве открыли для движения легковых автомобилей

Кроме того, Антимонопольный комитет Украины установил, что два участника тендера на проведение строительства (в том числе и победитель) еще в 2017 году согласовывали свои действия.

Так, участники тендера пользовались одним IP-адресом и одним устройством, коммуницировали между собой, привлекали одно и то же уполномоченное лицо.

Таким образом, АМКУ заключил, что общества, принимавшие участие в тендере, имеют общие интересы и взаимосвязи.

Читайте также Раскрыты миллионные убытки на строительстве недавно открытого Подольского моста в Киеве

Эти общества в течение 2022−2023 годов пытались обжаловать решение АМКУ в судах, однако суды всех инстанций отказали в удовлетворении этих требований.

«Учитывая все эти факты и необходимость достройки моста, для чего и в дальнейшем потребуются расходы из бюджета, Подольской окружной прокуратурой города Киева подан в Хозяйственный суд иск о признании недействительным договора генподряда между КП „Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева“ и частным обществом, которое строит мост с 2017 года», — отметили в Киевской городской прокуратуре, а также добавили, что в настоящее время Хозяйственным судом города Киева открыто производство по делу.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.