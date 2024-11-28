Строительство Подольского моста с ущербом в 3,5 млн грн: чиновник получил подозрение из-за завышения стоимости работ — Finance.ua
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Строительство Подольского моста с ущербом в 3,5 млн грн: чиновник получил подозрение из-за завышения стоимости работ

Криминал
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Строительство Подольского моста с ущербом в 3,5 млн гривен: заместителю директора коммунального предприятия сообщили о подозрении в служебной халатности.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении заместителю директора КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева» по факту служебной халатности, повлекшей за собой тяжкие последствия, при строительстве Подольского моста в городе Киеве (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
В апреле 2017 года коммунальное предприятие и генподрядчик заключили договор на выполнение работ по объекту: «Строительство Подольского мостового перехода через Днепр в г. Киеве».
Следствием установлено, что в июне 2023 года подозреваемый, не надлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, не проверил фактические объемы использованного строительного материала — песка речного и расходы на эксплуатацию строительных машин и механизмов, однако подписал акты приема выполненных строительных работ за июнь 2023 года.
Речь идет о работах по обустройству земляного полотна на участке дамбы Русановских садов до бульвара Перова. В акты выполненных работ внесены завышенные сведения об использовании песка, а также завышены объемы проведенных работ.
Согласно выводам судебных строительно-технической и экономической экспертиз, размер ущерба территориальной громаде составляет более 3,5 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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