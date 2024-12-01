Подольский мост в Киеве открыли для движения легковых автомобилей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Подольский мост в Киеве открыли для движения легковых автомобилей

Казна и Политика
23
Подольский мост в Киеве открыли для движения легковых автомобилей
Подольский мост в Киеве открыли для движения легковых автомобилей
В Киеве 1 декабря был открыт Подольский мостовой переход для проезда легковыми автомобилями и городским пассажирским транспортом общего пользования.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.
«С сегодняшнего дня Подольским мостовым переходом поехали легковые автомобили и городской пассажирский транспорт общего пользования», — отметил он.
Подольский мост в Киеве открыли для движения легковых автомобилей
Теперь на мост можно заехать: с правого берега с улицы Набережно-Крещатицкая, а выехать на улицу Петра Вершигоры; с левого берега заезд — с улицы Петра Вершигоры, выезд — на улицу Набережно-Рыбальскую.
По его словам, в частности, маршрут пролегает и вновь построенным тоннелем, соединяющим мостовой переход со съездом на улицу Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилмассива Троещина.
Подольский мост в Киеве открыли для движения легковых автомобилей
«Так что добраться из Троещины в центр города теперь можно гораздо быстрее», — подчеркнул Кличко.
В то же время, «для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока останется закрытым», — отметил мэр Киева.
Кличко добавил, что «работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории, возле нового тоннеля, еще продолжаются. Их завершат до конца года. Специалисты работают на объекте 24/7».
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.