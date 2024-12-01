Подольский мост в Киеве открыли для движения легковых автомобилей — Finance.ua

Подольский мост в Киеве открыли для движения легковых автомобилей
В Киеве 1 декабря был открыт Подольский мостовой переход для проезда легковыми автомобилями и городским пассажирским транспортом общего пользования.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.
«С сегодняшнего дня Подольским мостовым переходом поехали легковые автомобили и городской пассажирский транспорт общего пользования», — отметил он.
Теперь на мост можно заехать: с правого берега с улицы Набережно-Крещатицкая, а выехать на улицу Петра Вершигоры; с левого берега заезд — с улицы Петра Вершигоры, выезд — на улицу Набережно-Рыбальскую.
По его словам, в частности, маршрут пролегает и вновь построенным тоннелем, соединяющим мостовой переход со съездом на улицу Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилмассива Троещина.
«Так что добраться из Троещины в центр города теперь можно гораздо быстрее», — подчеркнул Кличко.
В то же время, «для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока останется закрытым», — отметил мэр Киева.
Кличко добавил, что «работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории, возле нового тоннеля, еще продолжаются. Их завершат до конца года. Специалисты работают на объекте 24/7».
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