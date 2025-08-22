Всі аварії на дорогах розслідуватиме новий незалежний орган — Finance.ua
Казна та Політика
В Україні створять Національне бюро з розслідування аварій на транспорті.
Про це розповів заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.
За його словами, в Україні досі немає незалежної установи, що системно та професійно розслідувала б аварії на транспорті — від автомобільних і залізничних до авіаційних і морських. Як наслідок — відсутність єдиних стандартів, затягування процедур і, зрештою, низький рівень безпеки на транспорті.
«Щоб вирішити цю проблему необхідно створити Національне бюро з розслідування аварійних подій на транспорті. Така практика успішно працює в Європейському Союзі. Відповідний проєкт закону підтримав Кабмін», — розповів Деркач.
Що передбачає законопроєкт:
  • створення єдиного органу для розслідувань аварій усіх видів транспорту;
  • швидші та професійніші розслідування;
  • рекомендації для зменшення аварійності;
  • наближення до стандартів ЄС і виконання Угоди про асоціацію.
«Бюро має стати не просто новим інститутом. Це має бути запорука довіри і безпеки для кожного, хто користується транспортом. Це про єдині стандарти, процедури, кваліфікованих фахівців», — наголосив Деркач.
Як сказано на сайті Міністерства розвитку громад та територій, мета законопроєкту — це забезпечення незалежного, об’єктивного та неупередженого розслідування аварійних подій на транспорті, а також надання ефективних рекомендацій для запобігання подібним випадкам у майбутньому.

Передбачається, що Національне бюро з розслідувань аварійних подій на транспорті працюватиме на постійній основі. До його компетенції увійде розслідування подій на автомобільному, залізничному, міському електричному, авіаційному, морському та внутрішньому водному транспорті.
Створення єдиного органу забезпечить:
  • уніфікований підхід до розслідувань;
  • прискорення процедур розслідувань та підвищення їх ефективності;
  • зміцнення довіри та прозорості процесів під час розслідувань;
  • централізовану аналітику і координацію у сфері безпеки на транспорті;
  • зростання рівня безпеки на всіх видах транспорту.
Альона Лістунова
