Всі аварії на дорогах розслідуватиме новий незалежний орган — Finance.ua

Всі аварії на дорогах розслідуватиме новий незалежний орган
В Україні створять Національне бюро з розслідування аварій на транспорті.
Про це розповів заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.
За його словами, в Україні досі немає незалежної установи, що системно та професійно розслідувала б аварії на транспорті — від автомобільних і залізничних до авіаційних і морських. Як наслідок — відсутність єдиних стандартів, затягування процедур і, зрештою, низький рівень безпеки на транспорті.
«Щоб вирішити цю проблему необхідно створити Національне бюро з розслідування аварійних подій на транспорті. Така практика успішно працює в Європейському Союзі. Відповідний проєкт закону підтримав Кабмін», — розповів Деркач.
Що передбачає законопроєкт:
- створення єдиного органу для розслідувань аварій усіх видів транспорту;
- швидші та професійніші розслідування;
- рекомендації для зменшення аварійності;
- наближення до стандартів ЄС і виконання Угоди про асоціацію.
«Бюро має стати не просто новим інститутом. Це має бути запорука довіри і безпеки для кожного, хто користується транспортом. Це про єдині стандарти, процедури, кваліфікованих фахівців», — наголосив Деркач.
Як сказано на сайті Міністерства розвитку громад та територій, мета законопроєкту — це забезпечення незалежного, об’єктивного та неупередженого розслідування аварійних подій на транспорті, а також надання ефективних рекомендацій для запобігання подібним випадкам у майбутньому.
Читайте також: Автоцивілка для новачків: це варто знати, коли страхуєте першу машину
Передбачається, що Національне бюро з розслідувань аварійних подій на транспорті працюватиме на постійній основі. До його компетенції увійде розслідування подій на автомобільному, залізничному, міському електричному, авіаційному, морському та внутрішньому водному транспорті.
Створення єдиного органу забезпечить:
- уніфікований підхід до розслідувань;
- прискорення процедур розслідувань та підвищення їх ефективності;
- зміцнення довіри та прозорості процесів під час розслідувань;
- централізовану аналітику і координацію у сфері безпеки на транспорті;
- зростання рівня безпеки на всіх видах транспорту.
Поділитися новиною
Також за темою
Всі аварії на дорогах розслідуватиме новий незалежний орган
Уряд оновив стратегію розвитку сільського господарства до 2030 року
Україна продає ще один завод, конфіскований у російського олігарха
єЧерга для автобусів: затверджено нові правила
Верховна Рада затвердила спецрежим Defence City: що він передбачає
За 1 рік роботи аграрії отримали в користування 53,2 тис. гектарів землі — Державний земельний банк