Кожен п’ятий банк в Україні працює у збиток — Finance.ua

Кожен п’ятий банк в Україні працює у збиток Сьогодні 10:06

Кожен п’ятий банк в Україні працює у збиток

За перше півріччя 2025 року 13 банків зафіксували збитки, а загалом кожен п’ятий банк в Україні є збитковим.

Про це повідомляє Опендатабот

Загалом за шість місяців українські банки заробили до сплати податків 100,06 млрд грн. Це практично відповідає результату минулого року.

Податкові витрати склали 21,99 млрд грн, що становить 22% прибутку. Після сплати податків банкам залишилось 78,07 млрд грн.

Серед прибуткових установ не всі демонструють зростання: лише понад третина з них покращили фінансові результати. Лідером за темпами приросту став МетаБанк, який наростив прибуток у 118 разів. ПриватБанк показав стабільний приріст на рівні +14%.

Скільки заробляють банки

Топ-10 найбільших банків залишився без змін. Разом ці установи заробили 68,05 млрд грн — 87% загального прибутку банківського сектору.

Держбанки

Майже половина всього прибутку українських банків припадає на ПриватБанк: його показники становлять 34,88 млрд грн прибутку та 11,09 млрд грн податкових відрахувань.

Серед державних банків єдиним збитковим залишився Перший Інвестиційний із результатом -29,43 млн грн.

Натомість Мотор-Банк уперше за тривалий час зміг вийти з мінуса. У цілому прибуток держбанків зріс на 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, переважно завдяки Привату.

Читайте також Чистий прибуток українських банків знизився

Банки з іноземним капіталом

Іноземні банки, навпаки, зафіксували зниження прибутку майже на чверть — до 16,57 млрд грн. Лідером серед них залишається Райффайзен: його показники зросли на 10%, до 4,74 млрд грн прибутку та 1,66 млрд грн сплачених податків.

Банки з приватнимкапіталом

Банки з приватним капіталом також просіли на чверть — їх прибуток становив 10,06 млрд грн. ПУМБ утримує перше місце з результатом 3,57 млрд грн, що на 7% менше, ніж торік. Разом із Універсал Банком вони сформували 59% прибутку всієї групи.

🔊 Читати чи слухати? Обирати вам. На Finance.ua вже доступний аудіоформат. Клацайте на зображення у новині й дізнавайтеся про основне за кілька хвилин.

Понад чверть приватних банків завершили перше півріччя 2025 року зі збитками.

Також два банки змінили назви: Кредит Європа банк став Нексент банком, а Банк інвестицій та заощаджень — Бізбанком.

До слова, за шість місяців НБУ оштрафував 16 банків на суму 240 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.