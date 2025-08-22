Андрія Мойсєєнка призначено на посаду члена Правління АТ «Укрексімбанк» з питань корпоративного бізнесу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
ПАРТНЕРСЬКА

Андрія Мойсєєнка призначено на посаду члена Правління АТ «Укрексімбанк» з питань корпоративного бізнесу

49
За результатами відкритого конкурсного відбору на посаду члена Правління Укрексімбанку з питань корпоративного бізнесу обрано Андрія Мойсєєнка.
Андрій Мойсєєнко має понад 22 роки досвіду в банківському та інвестиційному секторах, зокрема понад 10 років — у складі правлінь українських банків.
З вересня 2024 року Андрій очолював Департамент корпоративного бізнесу приватного сектору Укрексімбанку, розпочавши масштабні трансформації цієї складової бізнесу Банку.
У фокусі трансформацій:
  • підвищення ефективності внутрішніх операційних процесів;
  • впровадження нової моделі корпоративної культури та комунікацій Банку з корпоративними клієнтами на центральному та регіональному рівнях;
  • перехід від надання банківських послуг до розбудови проактивних партнерств з клієнтами через експертизу, аналітичну підтримку та всебічний супровід фінансових трансакцій.
Результати змін вже відчутні у фінансових показниках департаменту за результатами 7 місяців 2025 року:
  • за період січень-липень 2025 року обсяг нових корпоративних кредитів подвоївся у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року;
  • портфель документарних операцій збільшився на +65%;
  • у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обсяг операцій купівлі-продажу валюти збільшився на 59%, чистий операційний дохід — на 19%, чистий процентний дохід — на 20%.
Укрексімбанк відіграє стратегічну та інституційну роль у реалізації пріоритетних завдань держави — від енергозабезпечення й інфраструктурного розвитку до підтримки ключових секторів економіки. Забезпечуючи доступ до фінансування як для державних, так і для приватних компаній, Банк сприяє зміцненню економічної стійкості країни, її обороноздатності та підвищенню конкурентоспроможності національного бізнесу.
За матеріалами:
Укрексiмбанк
Банки України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems