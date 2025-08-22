Андрія Мойсєєнка призначено на посаду члена Правління АТ «Укрексімбанк» з питань корпоративного бізнесу — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Андрія Мойсєєнка призначено на посаду члена Правління АТ «Укрексімбанк» з питань корпоративного бізнесу Сьогодні 15:16

За результатами відкритого конкурсного відбору на посаду члена Правління Укрексімбанку з питань корпоративного бізнесу обрано Андрія Мойсєєнка.

Андрій Мойсєєнко має понад 22 роки досвіду в банківському та інвестиційному секторах, зокрема понад 10 років — у складі правлінь українських банків.

З вересня 2024 року Андрій очолював Департамент корпоративного бізнесу приватного сектору Укрексімбанку, розпочавши масштабні трансформації цієї складової бізнесу Банку.

У фокусі трансформацій:

підвищення ефективності внутрішніх операційних процесів;

впровадження нової моделі корпоративної культури та комунікацій Банку з корпоративними клієнтами на центральному та регіональному рівнях;

перехід від надання банківських послуг до розбудови проактивних партнерств з клієнтами через експертизу, аналітичну підтримку та всебічний супровід фінансових трансакцій.

Результати змін вже відчутні у фінансових показниках департаменту за результатами 7 місяців 2025 року:

за період січень-липень 2025 року обсяг нових корпоративних кредитів подвоївся у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року;

портфель документарних операцій збільшився на +65%;

у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обсяг операцій купівлі-продажу валюти збільшився на 59%, чистий операційний дохід — на 19%, чистий процентний дохід — на 20%.

Укрексімбанк відіграє стратегічну та інституційну роль у реалізації пріоритетних завдань держави — від енергозабезпечення й інфраструктурного розвитку до підтримки ключових секторів економіки. Забезпечуючи доступ до фінансування як для державних, так і для приватних компаній, Банк сприяє зміцненню економічної стійкості країни, її обороноздатності та підвищенню конкурентоспроможності національного бізнесу.

Укрексiмбанк

