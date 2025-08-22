Как проверить статус своих социальных выплат — Finance.ua

Как проверить статус своих социальных выплат Сегодня 20:02 — Личные финансы

В последнее время растет количество жалоб на задержки или полное прекращение социальных выплат в Украине. К тому же с 1 июля этого года в системе соцвыплат произошли изменения . Чтобы избежать неопределенности, важно знать, как быстро проверить свой статус в системе соцзащиты.

Finance.ua делится четырьмя способами это сделать.

1. Личный кабинет на сайте ЦПАУ

Если вы подавали документы через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), можно зайти на сайт ЦПАУ, зарегистрироваться в личном кабинете и посмотреть раздел со статусом дел, где нужно ввести номер своего дела. Так можно оперативно узнать, на какой стадии рассмотрения ваша заявка и выплаты (этот способ часто рекомендуется для внутренне перемещенных лиц).

2. Онлайн-платформа «єДопомога»

Для проверки статуса заявки на получение пособия от международных организаций. Там следует указать регистрационный номер налогоплательщика (РНУКНП или ИНН) и данные документа. Система покажет, рассматривается ли ваша заявка на выплату или уже обработана.

3. Горячая линия Пенсионного фонда Украины

Обратитесь по телефону 1545.

4. Личный кабинет в банке

Если вы получаете выплаты на банковскую карту, проверьте начисления непосредственно в мобильном или онлайн-банкинге.

