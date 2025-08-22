Эксперт назвала ключевые правила, которые должен знать каждый инвестор во время финансового кризиса — Finance.ua

Эксперт назвала ключевые правила, которые должен знать каждый инвестор во время финансового кризиса
В истории существует немало случаев, когда некоторые причины в мире приводят к экономическому кризису. Если такой момент наступил, то как лучше поступить инвестору, когда все сыпется? Именно с этой темой во время InvestFest выступила основатель и CEO образовательного проекта Pro Invest Academy, финансовый советник — Наида Хотинская.
В частности, эксперт привела в пример сразу семь случаев в истории, когда те или иные события оказывали непосредственное влияние на финансовый рынок.
Одной из тех, что привела Хотинская, — Великая депрессия, которая происходила с 1929 по 1941 год. Считается, что это самый большой и самый долгий мировой кризис по периоду восстановления.
Впрочем, как отметила финансовый советник, в этом кризисе была сформирована ФРС как регулятор. В этом кризисе были реформы, улучшившие его работу, что повлияло в конечном итоге на улучшение подобных ситуаций.
Также к списку финансовых кризисов Хотинская отнесла и Нефтяной кризис (1973−1974) — война судного дня, когда Египет напал на Израиль и США предоставили финансовую помощь Израилю, из-за чего страны ОПЕК наложили эмбарго на продажу нефти в США и сократили добычу нефти. Как следствие, это спровоцировало рост цены в четыре раза за год — с 3 до 12 долларов за баррель.
Еще одним кризисом в мире экономики стал Черный понедельник 1987 года — самое большое в истории однодневное падение фондового рынка (-22% - за день).
Если же брать новейшую историю, то здесь Хотинская отметила Кризис доткомов, который был в начале 2000-х годов. Напомним, что тогда росла популяризация интернета и, как следствие, аншлаг вокруг акций интернет-компаний. Впрочем, именно из-за этого кризиса обанкротилось большое количество звезд, а также пострадал технологический сектор.
Большинство из вас помнят и Великую рецессию (2007−2008). Эксперт отметила пять причин, которые к этому привели:
Ну и как же без Covid…
Завершила Хотинская информацией о событиях, оказавших влияние на мировую экономику, кризисом 2022 года: сочетание инфляционного шока, агрессивного повышения ставок ФРС и геополитического кризиса.
Как сказала Хотинская, все эти спады объединяют три составляющие:
- внешние факторы (геополитика и международные отношения);
- экономические факторы;
- психология и поведение инвесторов.
Глядя на эти кризисы, эксперт привела три вывода, которые можно отметить. В частности, снижение на 20−30% быстрее, чем более глубокие падения более чем на 30%.
Кроме того, во время снижения на 20−30% индекс восстанавливал предыдущий максимум в среднем за 10 месяцев, а в случае снижения более чем на 30% — 36 месяцев.
Какие же можно сделать выводы, опираясь на прошлые кризисы? В частности, финансовый советник обратила внимание на то, что кризис — неотъемлемая часть рынка, а паника — худший враг для инвестора, тогда как время — союзник.
Если вы хотите заработать, то лучше это делать, как отметила Хотинская, в периоды большого пессимизма. Ведь инвесторы, покупавшие во время паники, в долгосрочной перспективе получали самую высокую доходность.
В конце своего выступления основатель и CEO образовательного проекта Pro Invest Academy ответила на два очень важных вопроса: как можно использовать опыт предыдущих кризисов инвестору и, собственно, как действовать инвестору во время кризиса.
Что касается первого вопроса, то эксперт отметила:
- Понимайте цикличность рынков (оставайтесь на рынке подольше).
- Диверсифицируйте активы.
- Ищите возможности в кризис (в кризисные периоды появляются недооцененные компании с сильными финансовыми показателями).
- Имейте инвестиционный наличный резерв на случай подобных кризисов.
- Учитывайте и используйте макроэкономические индикаторы (знание сигналов, предваряющих грядущий кризис).
Относительно того, как действовать инвестору во время кризиса, то Хотинская отмечает:
- требуется наличие психологической стойкости и отсутствия паники;
- фокусируйтесь на высококачественных акциях и ETF;
- покупайте по частям во время падения.
