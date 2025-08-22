Эксперт назвала ключевые правила, которые должен знать каждый инвестор во время финансового кризиса — Finance.ua
Эксперт назвала ключевые правила, которые должен знать каждый инвестор во время финансового кризиса

Личные финансы
Эксперт назвала ключевые правила, которые должен знать каждый инвестор во время финансового кризиса
Эксперт назвала ключевые правила, которые должен знать каждый инвестор во время финансового кризиса
В истории существует немало случаев, когда некоторые причины в мире приводят к экономическому кризису. Если такой момент наступил, то как лучше поступить инвестору, когда все сыпется? Именно с этой темой во время InvestFest выступила основатель и CEO образовательного проекта Pro Invest Academy, финансовый советник — Наида Хотинская.
В частности, эксперт привела в пример сразу семь случаев в истории, когда те или иные события оказывали непосредственное влияние на финансовый рынок.
Одной из тех, что привела Хотинская, — Великая депрессия, которая происходила с 1929 по 1941 год. Считается, что это самый большой и самый долгий мировой кризис по периоду восстановления.
Впрочем, как отметила финансовый советник, в этом кризисе была сформирована ФРС как регулятор. В этом кризисе были реформы, улучшившие его работу, что повлияло в конечном итоге на улучшение подобных ситуаций.
Эксперт назвала ключевые правила, которые должен знать каждый инвестор во время финансового кризиса
Также к списку финансовых кризисов Хотинская отнесла и Нефтяной кризис (1973−1974) — война судного дня, когда Египет напал на Израиль и США предоставили финансовую помощь Израилю, из-за чего страны ОПЕК наложили эмбарго на продажу нефти в США и сократили добычу нефти. Как следствие, это спровоцировало рост цены в четыре раза за год — с 3 до 12 долларов за баррель.
Эксперт назвала ключевые правила, которые должен знать каждый инвестор во время финансового кризиса
Еще одним кризисом в мире экономики стал Черный понедельник 1987 года — самое большое в истории однодневное падение фондового рынка (-22% - за день).
Эксперт назвала ключевые правила, которые должен знать каждый инвестор во время финансового кризиса
Если же брать новейшую историю, то здесь Хотинская отметила Кризис доткомов, который был в начале 2000-х годов. Напомним, что тогда росла популяризация интернета и, как следствие, аншлаг вокруг акций интернет-компаний. Впрочем, именно из-за этого кризиса обанкротилось большое количество звезд, а также пострадал технологический сектор.
Эксперт назвала ключевые правила, которые должен знать каждый инвестор во время финансового кризиса
Большинство из вас помнят и Великую рецессию (2007−2008). Эксперт отметила пять причин, которые к этому привели:
Эксперт назвала ключевые правила, которые должен знать каждый инвестор во время финансового кризиса
Ну и как же без Covid…
Эксперт назвала ключевые правила, которые должен знать каждый инвестор во время финансового кризиса
Завершила Хотинская информацией о событиях, оказавших влияние на мировую экономику, кризисом 2022 года: сочетание инфляционного шока, агрессивного повышения ставок ФРС и геополитического кризиса.
Эксперт назвала ключевые правила, которые должен знать каждый инвестор во время финансового кризиса
Как сказала Хотинская, все эти спады объединяют три составляющие:
  • внешние факторы (геополитика и международные отношения);
  • экономические факторы;
  • психология и поведение инвесторов.
Глядя на эти кризисы, эксперт привела три вывода, которые можно отметить. В частности, снижение на 20−30% быстрее, чем более глубокие падения более чем на 30%.
Кроме того, во время снижения на 20−30% индекс восстанавливал предыдущий максимум в среднем за 10 месяцев, а в случае снижения более чем на 30% — 36 месяцев.
Какие же можно сделать выводы, опираясь на прошлые кризисы? В частности, финансовый советник обратила внимание на то, что кризис — неотъемлемая часть рынка, а паника — худший враг для инвестора, тогда как время — союзник.
Если вы хотите заработать, то лучше это делать, как отметила Хотинская, в периоды большого пессимизма. Ведь инвесторы, покупавшие во время паники, в долгосрочной перспективе получали самую высокую доходность.
В конце своего выступления основатель и CEO образовательного проекта Pro Invest Academy ответила на два очень важных вопроса: как можно использовать опыт предыдущих кризисов инвестору и, собственно, как действовать инвестору во время кризиса.
Что касается первого вопроса, то эксперт отметила:
  1. Понимайте цикличность рынков (оставайтесь на рынке подольше).
  2. Диверсифицируйте активы.
  3. Ищите возможности в кризис (в кризисные периоды появляются недооцененные компании с сильными финансовыми показателями).
  4. Имейте инвестиционный наличный резерв на случай подобных кризисов.
  5. Учитывайте и используйте макроэкономические индикаторы (знание сигналов, предваряющих грядущий кризис).
Относительно того, как действовать инвестору во время кризиса, то Хотинская отмечает:
  • требуется наличие психологической стойкости и отсутствия паники;
  • фокусируйтесь на высококачественных акциях и ETF;
  • покупайте по частям во время падения.
Инвестиции
