Какие вакансии получали наибольшее количество откликов в Украине с 2021 по 2025 — Finance.ua

Какие вакансии получали наибольшее количество откликов в Украине с 2021 по 2025

За последние 5 лет в топ-10 вакансий, получающих больше всего откликов, стабильно попадают рабочие специальности: разнорабочий, водитель, грузчик, уборщица.

Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа

«Это профессии, которые часто требуют специального образования или значительного опыта, но остаются востребованными независимо от изменений на рынке», — рассказали авторы исследования.

2021 год

В топ-10 вакансий с наибольшим количеством откликов попали в основном рабочие специальности. Самую высокую медианную зарплату предлагали водителям (17 500 грн), самую низкую — уборщицам (7 000 грн).

Список самых популярных категорий и уровень медианных зарплат по состоянию на 2021 год:

Строительство / облицовочные работы — 16 000 грн. Продавец — 10 400 грн. Другие сферы занятости — 11 000 грн. Водитель — 17 500 грн. Начало карьеры / Студенты — 10 000 грн. Производство / рабочие специальности — 13 500 грн. Гостинично-ресторанный бизнес / Туризм — 10 700 грн. Клининг / Домашний персонал — 9 500 грн. Розничная торговля / продажи / закупки — 11 500 грн. Уборщица — 7 000 грн.

2022 год

После начала полномасштабной войны перечень топ-10 вакансий изменился: к списку добавились профессии разнорабочего, охранника, грузчика, повара.

Самую высокую зарплату среди популярных категорий получали водители (22 500 грн), самую низкую — разнорабочие (650 грн).

В то же время, для некоторых профессий оплата снизилась по сравнению с 2021 годом — в частности у уборщиц и в категории «Другие сферы» и «Начало карьеры / Студенты».

Список самых популярных категорий и уровень медианных зарплат по состоянию на 2022 год:

Продавец — 11 500 грн. Водитель — 22 500 грн. Другие сферы занятости — 8 500 грн. Разнорабочий — 650 грн. Прочее — 13 440 грн. Начало карьеры / Студенты — 5 500 грн. Охранник — 10 375 грн. Грузчик — 10 500 грн. Уборщица — 5 200 грн. Повар — 11 500 грн.

2023 год

В 2023 году на первое место по количеству откликов вышла вакансия разнорабочего. Также в топ-10 вошли бариста, промоутеры, продавцы-консультанты.

Водителям снова предлагали самую высокую зарплату — 25 000 грн, а самую низкую — промоутерам (8 750 грн).

Список самых популярных категорий и уровень медианных зарплат по состоянию на 2023 год:

Разнорабочий — 15 250 грн. Продавец — 13 200 грн. Производство / рабочие специальности — 16 800 грн. Водитель — 25 000 грн. Грузчик — 14 150 грн. Уборщица — 9 250 грн. Бариста — 13 000 грн. Промоутер — 8 750 грн. Охранник — 12 250 грн. Продавец-консультант — 13 600 грн.

2024 год

В этом году значительных изменений в топ-10 не произошло, однако, общий уровень зарплат вырос. Водителям предлагали больше всего — уже 30 000 грн, уборщицам меньше всего — 10 965 грн.

Список самых популярных категорий и уровень медианных зарплат по состоянию на 2024 год:

Разнорабочий — 18 500 грн. Производство / рабочие специальности — 20 000 грн. Водитель — 30 000 грн. Продавец — 16 850 грн. Грузчик — 17 500 грн. Уборщица — 10 965 грн. Бариста — 16 000 грн. Охранник — 14 500 грн. Начало карьеры / Студенты — 17 000 грн. Повар — 20 000 грн.

2025 год

По состоянию на июль 2025 в топ-10 вакансий, на которые украинцы чаще всего откликаются, появились позиции упаковщика и бариста. Самую высокую зарплату снова предлагают водителям — 33 000 грн, самую низкую — уборщицам (12 375 грн).

Перечень самых популярных категорий и уровень медианных зарплат по состоянию на 2025 год:

Разнорабочий — 22 500 грн. Производство / рабочие специальности — 24 000 грн. Водитель — 33 000 грн. Продавец — 20 000 грн. Упаковщик — 20 000 грн. Начало карьеры / Студенты — 20 000 грн. Грузчик — 21 500 грн. Бариста — 18 250 грн. Уборщица — 12 375 грн. Охранник — 15 250 грн.

Напомним, в 2025 году работодатели гораздо активнее предлагают работу украинцам, которым еще нет 18 лет. Больше всего вакансий появляется в производстве, строительстве, логистике и торговле. Спрос на молодежь особенно увеличивается в летний период. В июле 2025 года количество вакансий, подходящих несовершеннолетним кандидатам, на платформе OLX выросло на 55% по сравнению с июлем 2024-го. Медианная зарплата за год поднялась на 16%. Наибольший скачок зафиксирован в производстве на позиции упаковщика: почти в 10 раз больше объявлений, чем в прошлом году.

На Едином портале вакансий Государственной службы занятости появляются уникальные вакансии, которые не часто встретишь на сайтах по поиску работы. К примеру, флотатор, наездник или рецептурщик.

