Как сформировать финансовую привычку: полезные советы

Личные финансы
Как сформировать финансовую привычку: полезные советы
Как сформировать финансовую привычку: полезные советы
Большинство изменений в финансовом поведении начинаются не с больших сумм, а с простых действий, например, с первых отложенных 50 гривен, которые со временем формируют финансовую подушку.
Об этом рассказывают специалисты «Финкульта».

Этапы формирования финансовой привычки

Эксперты отмечают, привычка — это мост между намерением и результатом.
Она состоит из маленьких решений, которые впоследствии приводят к финансовой стабильности и уверенности в будущем.
Процесс формирования денежной привычки состоит из трех этапов.
  1. Толчок — момент, побуждающий к действию. К примеру, вы получили зарплату и решили отложить часть средств.
  2. Действие — повторяющийся конкретный шаг: ежемесячное перечисление 10% дохода на отдельный счет.
  3. Результат — положительное подкрепление, когда виден рост сбережений или снижение долгов.
Если этот процесс цикличен, тогда формируется постоянная финансовая привычка.

Как сформировать финансовую привычку

Прежде всего определите, что именно хотите сделать привычным: фиксировать расходы каждый день или откладывать сдачу на сбережения.
Сочетайте действие с привычными ситуациями. Например, после каждой оплаты картой — записываю сумму в приложение.
Еженедельно фиксируйте результат: сколько средств удалось отложить, на что стало меньше соблазнов.
Добавьте эмоциональный стимул — каждый раз, откладывая средства, напоминайте себе, вы не просто «сэкономили 200 грн», а «стали на шаг поближе к цели».
Если вы видите реальные результаты ваших действий (рост сбережений или уменьшение долгов), действуете без напряжения и принуждения, чувствуете контроль над финансами — привычка работает.
Ранее Finance.ua рассказывал, что злоумышленники придумывают все более изощренные способы обмана, чтобы завладеть чужими деньгами.
Чтобы уберечь свои сбережения, необходимо знать базовые правила безопасности:
  • не сообщайте конфиденциальную информацию,
  • защитите свои устройства и аккаунты,
  • проверяйте банкоматы и POS-терминалы на наличие посторонних устройств,
  • будьте внимательны во время онлайн-платежей.
Деньги
