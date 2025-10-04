Финансовая подушка: как накопить, где держать и какую сумму иметь про запас
Финансовая подушка безопасности — это запас средств, позволяющий «держаться на плаву» при потере работы или любых форс-мажорных обстоятельствах.
Специалисты «Финкульта» рассказывают, что нужно знать о собственном «антикризисном фонде».
Как начать и сколько откладывать
Для начала попытайтесь откладывать 5% от вашего ежемесячного дохода. С течением времени эта сумма вырастет в ощутимый резерв.
Эксперты рекомендуют накапливать сумму, покрывающую 3−6 месяцев обязательных расходов: жилье, питание, коммунальные услуги, лечение.
Это позволяет прожить несколько месяцев без доходов, не попадая в долги.
Где хранить
По словам специалистов, лучше иметь постоянный доступ к финансовой подушке. Эти деньги должны быть под рукой, а не заморожены в долгосрочных инвестициях.
В то же время, важно позаботиться о надежности — оптимально хранить средства в банке, что позволяет минимизировать риски.
Лучше всего — на депозитах или отдельных счетах в надежных банках.
Разделите финансовую подушку безопасности на две части:
- «быстрый доступ» (наличные или карточный счет) — на непредвиденные мелкие расходы;
- «резерв» (депозит или сберегательный счет) — для более серьезных вызовов.
Напомним, депозит — это деньги, которые вы передаете банку на хранение на определенный срок или к запросу, за которые банк выплачивает проценты, гарантируя сохранность и пассивный доход. Ранее мы рассказывали об основных шагах по открытию первого депозита.
