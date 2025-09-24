0 800 307 555
ру
Как детские установки о деньгах влияют на взрослую жизнь: практические советы

Личные финансы
Деньги — это не просто материальная ценность. Они тесно связаны с нашими убеждениями, опытом и самооценкой. Часто именно психологические установки определяют, насколько мы готовы просить больше, вкладывать в свое развитие или создавать новые источники дохода.
Специалисты robota.ua разобрались, как отношение к деньгам формируется в детстве, почему оно может тормозить финансовый рост во взрослой жизни и какие практические шаги помогают развивать финансовую уверенность.

Как формируется отношение к деньгам в детстве

Менеджер Хаба психологии и благополучия Европейской Бизнес Ассоциации Татьяна Сидляренко объясняет, что наши финансовые установки зарождаются еще с детства.
Ребенок слышит высказывания типа «Деньги достаются тяжело» или «Главное — быть хорошим человеком», и подсознательно усваивает, что достаток требует тяжелого труда или что стремиться к большему — стыдно.
Ребёнок на подсознательном уровне легко усваивает эти слова, ведь еще не умеет критически мыслить. К тому же наряду со словесным окружением обычно есть и наглядный пример — мама или папа, дедушка или бабушка, опекун, которые не просто много работают ради «хлеба с маслом», а фактически работают «на износ».
«Во взрослом возрасте это часто трансформируется в убеждение: деньги появятся только тогда, когда я буду работать очень много и обязательно до истощения», — отмечает эксперт.
Среди наиболее распространенных убеждений, тормозящих финансовый рост:
  • «Мне нельзя хотеть большего» — потому что за это будет стыдно или «у других нет, поэтому и мне не следует»;
  • «Нужно делиться с другими» — даже ценой собственных потребностей;
  • «Чтобы зарабатывать, надо страдать» — как будто легкий и приятный путь «неправильный» или «ненастоящий»;
  • «Я ничего особенного не делаю» — обесценивание собственных умений и достижений.

Влияние во взрослой жизни

Такие детские наставления формируют мышление «бедности», которое проявляется в стыде тратить на себя, в ощущении, что «легкие деньги» — неправильные, или в обесценивании собственных умений.
В то же время мышление «изобилия» базируется на осознании своей ценности: «Мне позволено стремиться к большему — не из жадности, а из уважения к собственной ценности».
По словам Сидляренко, связь между финансовыми результатами и самооценкой очевидна: ценящий себя человек смело озвучивает стоимость своих услуг и ставит здоровые границы в сотрудничестве.

Как изменить настройки

Несмотря на то, что финансовые убеждения глубоко укоренены, их можно постепенно переосмыслить.
«Человек — существо пластичное. Даже во взрослом возрасте мы способны изменять финансовые установки и находить новые точки опоры», — подчеркивает эксперт.
Главное — поставить цель изменить эти установки и двигаться к этому маленькими шагами.
Среди практических техник, которые советует эксперт:
  • «Дневник денег» — фиксируйте расходы и доходы, отмечайте, какие из них приносят тревогу, а какие радость. Это помогает увидеть, что может быть ресурсом, а что — отнимает силы;
  • празднование своих побед (даже небольших): вернувшийся клиент; удачное сотрудничество; повышенная цена, которую приняли. Так формируется чувство стабильности и роста;
  • конкретное планирование: не только визуализируйте, но и составляйте реалистичные планы: отдых в определенном городе, в конкретный сезон, с определенным бюджетом;
  • работа с психологом или коучем: чувство вины, страх или стыд часто отнимают больше всего энергии. Профессиональная поддержка помогает разобраться с этими блоками;
  • оценка окружения: не все будут радоваться вашему росту. Кому-то может быть некомфортно из-за зависти, кто-то живет с убеждением, что деньги достаются лишь тяжелой ценой. Такие установки и реакции могут тормозить развитие.
По материалам:
Finance.ua
