Как детские установки о деньгах влияют на взрослую жизнь: практические советы

Деньги — это не просто материальная ценность. Они тесно связаны с нашими убеждениями, опытом и самооценкой. Часто именно психологические установки определяют, насколько мы готовы просить больше, вкладывать в свое развитие или создавать новые источники дохода.

Специалисты robota.ua разобрались , как отношение к деньгам формируется в детстве, почему оно может тормозить финансовый рост во взрослой жизни и какие практические шаги помогают развивать финансовую уверенность.

Как формируется отношение к деньгам в детстве

Менеджер Хаба психологии и благополучия Европейской Бизнес Ассоциации Татьяна Сидляренко объясняет, что наши финансовые установки зарождаются еще с детства.

Ребенок слышит высказывания типа «Деньги достаются тяжело» или «Главное — быть хорошим человеком», и подсознательно усваивает, что достаток требует тяжелого труда или что стремиться к большему — стыдно.

Ребёнок на подсознательном уровне легко усваивает эти слова, ведь еще не умеет критически мыслить. К тому же наряду со словесным окружением обычно есть и наглядный пример — мама или папа, дедушка или бабушка, опекун, которые не просто много работают ради «хлеба с маслом», а фактически работают «на износ».

«Во взрослом возрасте это часто трансформируется в убеждение: деньги появятся только тогда, когда я буду работать очень много и обязательно до истощения», — отмечает эксперт.

Среди наиболее распространенных убеждений, тормозящих финансовый рост:

«Мне нельзя хотеть большего» — потому что за это будет стыдно или «у других нет, поэтому и мне не следует»;

«Нужно делиться с другими» — даже ценой собственных потребностей;

«Чтобы зарабатывать, надо страдать» — как будто легкий и приятный путь «неправильный» или «ненастоящий»;

«Я ничего особенного не делаю» — обесценивание собственных умений и достижений.

Влияние во взрослой жизни

Такие детские наставления формируют мышление «бедности», которое проявляется в стыде тратить на себя, в ощущении, что «легкие деньги» — неправильные, или в обесценивании собственных умений.

В то же время мышление «изобилия» базируется на осознании своей ценности: «Мне позволено стремиться к большему — не из жадности, а из уважения к собственной ценности».

По словам Сидляренко, связь между финансовыми результатами и самооценкой очевидна: ценящий себя человек смело озвучивает стоимость своих услуг и ставит здоровые границы в сотрудничестве.

Как изменить настройки

Несмотря на то, что финансовые убеждения глубоко укоренены, их можно постепенно переосмыслить.

«Человек — существо пластичное. Даже во взрослом возрасте мы способны изменять финансовые установки и находить новые точки опоры», — подчеркивает эксперт.

Главное — поставить цель изменить эти установки и двигаться к этому маленькими шагами.

Среди практических техник, которые советует эксперт:

«Дневник денег» — фиксируйте расходы и доходы, отмечайте, какие из них приносят тревогу, а какие радость. Это помогает увидеть, что может быть ресурсом, а что — отнимает силы;

празднование своих побед (даже небольших): вернувшийся клиент; удачное сотрудничество; повышенная цена, которую приняли. Так формируется чувство стабильности и роста;

конкретное планирование: не только визуализируйте, но и составляйте реалистичные планы: отдых в определенном городе, в конкретный сезон, с определенным бюджетом;

работа с психологом или коучем: чувство вины, страх или стыд часто отнимают больше всего энергии. Профессиональная поддержка помогает разобраться с этими блоками;

оценка окружения: не все будут радоваться вашему росту. Кому-то может быть некомфортно из-за зависти, кто-то живет с убеждением, что деньги достаются лишь тяжелой ценой. Такие установки и реакции могут тормозить развитие.

