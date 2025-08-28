Как научить ребенка финансовой грамотности: ключевые советы эксперта — Finance.ua

Как научить ребенка финансовой грамотности: ключевые советы эксперта Сегодня 19:07 — Личные финансы

Весной 2025 года стало известно, что школьников, начиная от 8 класса, будут обучать финансовой грамотности. Почему в целом это важно и как научить ребенка правильно распоряжаться деньгами — рассказала на онлайн-конференции InvestFest финансовый планёр iPlan.ua, инвестор, тренер по финансовой грамотности для взрослых и детей, куратор проекта iPlan Teens — Юлия Бабенко.

и т. д. Первое, с чего начала спикер, то, что учить ребенка финансовой грамотности нужно здесь и сейчас, потому что подростки, по ее словам, вырастают в мире, где финансовая грамотность не опция, а необходимость. Плюс к тому, сейчас очень много инструментов, которые побуждают к расходам: онлайн-шопинг, криптовалюты , рекламные кампании

В качестве примера, почему финансовая грамотность является важным инструментом, Бабенко привела данные Организации экономического сотрудничества и развития, в котором отмечается, что студенты с более высокими результатами финансовой грамотности имеют на 72% больше вероятность хранить деньги и на 50% лучше сравнивать цены перед покупкой. Кроме того, подростки, умеющие планировать и анализировать расходы, во взрослом возрасте имеют более высокий уровень дохода и меньше долгов.

Бабенко выделила три навыка, которые нужны подросткам для понимания финансовой грамотности:

финансовая дисциплина — умение считать, планировать и откладывать деньги;

критическое мышление в отношении денег;

первые шаги в инвестировании.

В частности, эксперт подчеркнула, что детям необходимо давать опыт проживать моменты, когда денег нет. Также, на чем сосредоточила свое внимание Бабенко в ходе выступления, то, что детям важно объяснить момент: отдельно — расходы, отдельно — сбережения, отдельно — пожелания. Что касается второго пункта, то лучше всего подойдут депозиты и ОВГЗ. То есть вы можете вместе с детьми открыть счет или купить облигации и наглядно показывать им, как постепенно растет доход.

Если же вы не можете объяснить ребенку о финансовой грамотности, потому что у самих нет необходимого опыта, то пригодятся семейные курсы. Потому что, по словам эксперта, даже в школе не расскажут всего, что нужно знать о финансовой грамотности, ведь учителя не являются инвесторами.

Как же лучше рассказать ребенку о финансовой грамотности

Бабенко выделила следующие важные моменты:

Геймификация

Мелкие суммы — большие уроки

Инвестиции в себя

Разбор примеров из жизни

Одним из главных факторов, которые помогут как можно быстрее научить ребенка финансовой грамотности, является баланс, а именно:

Теория разъяснена на простых примерах; Практические инструменты: бюджет, табличка или игра; Мотивация: показать, как это влияет на будущее.

Бабенко отметила, если вам удастся научить ребенка по приципу «зарабатывай, экономь, инвестируй», то это уже будет довольно неплохим результатом.

Поэтому, если подытоживать, здесь важно делать все вместе с ребенком, ведь лучше всего, что родители могут сделать для финансовой грамотности ребенка — развивать собственную финансовую грамотность и ежедневно применять ее на практике в собственной жизни.

