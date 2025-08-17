Цена первого звонка: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году — Finance.ua

Цена первого звонка: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году Сегодня 12:06 — Личные финансы

Цена первого звонка: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году

В 2025 году зафиксирован рекордный рост расходов на сборы ребенка в школу — на 25%. В зависимости от возраста ученика родителям придется потратить от 3000 до 10 000 гривен.

Об этом свидетельствует исследование Codes.

Цена первого звонка в зависимости от возраста школьника

Дороже всего обойдется подготовка первоклассников — 10 000 грн, ведь родителям нужно покупать все необходимое «с нуля».

За подготовку учащегося средней школы придется заплатить около 7000 грн.

Часть вещей и канцтоваров можно использовать с прошлого года. Однако дети быстро растут, поэтому без новой одежды, спортивной формы и обуви не обойтись.

Старшеклассники оказались менее «расходными» — 3000 грн. Основные расходы здесь сводятся к канцтоварам и нескольким обновлениям гардероба.

Где в Украине дороже и дешево подготовить школьников начальных классов:

Киев — 11 000 грн;

Одесса — 9700 грн;

Львов — 9500 грн;

Харьков — 9200 грн;

в селах и небольших городах — около 8000 грн.

Аналитики напоминают, что отказ от обязательной школьной формы в 2019 году до сих пор позволяет семьям экономить.

Сколько стоит базовый школьный набор?

Рюкзак — 1000−3000 грн. Можно найти китайские варианты и от 700 грн, но и качество соответствующее. Качественные и брендовые модели потянут на 10 тыс. грн и даже больше.

— 1000−3000 грн. Можно найти китайские варианты и от 700 грн, но и качество соответствующее. Качественные и брендовые модели потянут на 10 тыс. грн и даже больше. Повседневная одежда — 2000−5000 грн. Стандартный набор — это 2 или 3 футболки, рубашки, джемпера, несколько пар брюк, юбки (для девушек), джинсы, легкая и теплая куртка.

— 2000−5000 грн. Стандартный набор — это 2 или 3 футболки, рубашки, джемпера, несколько пар брюк, юбки (для девушек), джинсы, легкая и теплая куртка. Спортивная форма — 800−2500 грн. Имеется в виду обычный комплект — теплый будет стоить дороже минимум на четверть.

— 800−2500 грн. Имеется в виду обычный комплект — теплый будет стоить дороже минимум на четверть. Обувь — 1000−3000 грн. Самые дешевые китайские кроссовки от неизвестного производителя можно купить и за 450 грн, однако одной пары на весь год никак не хватит.

— 1000−3000 грн. Самые дешевые китайские кроссовки от неизвестного производителя можно купить и за 450 грн, однако одной пары на весь год никак не хватит. Канцтовары — 800−2000 грн. В базовый набор входят тетради, обложки, папки, пенал, ручки, карандаши, резинки, точилки, линейки, краски, альбом для рисования и т. д.

— 800−2000 грн. В базовый набор входят тетради, обложки, папки, пенал, ручки, карандаши, резинки, точилки, линейки, краски, альбом для рисования Дополнительные расходы — в среднем 1000−3000 грн. Конкретная сумма зависит от потребностей первоклассника. Скажем, для онлайн-обучения придется приобрести планшет или ноутбук — в последнем случае уложиться в указанные пределы не выйдет.

5 тысяч гривен на каждого первоклассника. Напомним, в Украине запустили новую программу поддержки семей с детьми «Пакет школьника», которая поможет родителям будущих первоклашек приобрести все необходимые для школы, например, канцелярские принадлежности, детскую одежду и обувь. Размер выплаты —на каждого первоклассника.

