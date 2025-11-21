Выплаты 6500 грн для украинцев: кто и когда может получить (детали)
С сегодняшнего дня стартует прием заявок на выплату 6500 грн для украинцев, которые более всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Эта программа действует в рамках Зимней поддержки. Получить выплату могут:
- дети на попечении или под попечительством;
- дети с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);
- люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;
- дети из числа ВПЛ, получающие выплату на проживание;
- дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;
- одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.
Где получить
Получить пособие можно двумя способами — онлайн через приложение «Дія» или оффлайн в отделении Пенсионного фонда.
Начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины.
Куда придут деньги
Средства поступят на текущий счет со специальным режимом использования (если он открыт в банке) или на Дія.Карту.
Их можно потратить в течение 180 дней с момента зачисления на одежду и обувь, лекарственные средства и витамины.
Правительство приняло постановление, разработанное Министерством социальной политики, семьи и единства Украины, которое повышает ежемесячные доплаты для нетрудоспособных членов семей Героев Небесной Сотни.
С 1 декабря 2025 года ежемесячная доплата к пенсии в случае потери кормильца составит 12 971 грн. В настоящее время эти выплаты составляют 5000 грн, 6500 или 8000 грн в зависимости от количества иждивенцев, и были установлены еще в 2014 году.
Также ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увеличение государственной поддержки при рождении ребенка и во время ухода за ним. С 1 января 2026 года выплата при рождении ребенка составит 50 тысяч гривен.
Эта сумма является одноразовой помощью при рождении первого и каждого последующего ребенка. Правительство ожидает, что эти изменения усилят поддержку родителей и создадут современные условия, которые позволят сочетать материнство или родительство с работой.
Поделиться новостью
Также по теме
В каких странах учителя получают самые низкие зарплаты
Выплаты 6500 грн для украинцев: кто и когда может получить (детали)
В Великобритании изменят правила для беженцев
НКЦБФР назвала количество сомнительных инвестиционных проектов в Украине
Правительство увеличило выплаты нетрудоспособным членам семей Героев Небесной Сотни (размеры)
В третьем квартале украинцы зарегистрировали рекордное за два года количество ФЛП