НКЦБФР назвала количество сомнительных инвестиционных проектов в Украине

Личные финансы
137
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще два кейса. Обновленный список содержит уже 456 проектов, относительно которых существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
«На очередном заседании был обновлен список потенциально опасных инвестиционных проектов», — говорится в сообщении.
К списку добавили следующие проекты:
Их можно просмотреть на сайте комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».

Типичные признаки рисковых инвестпроектов:

  • нет лицензий и понятной информации об организаторах;
  • отсутствуют подтверждающие документы;
  • нет должного регулирования или надзора;
  • применяется навязчивая реклама;
  • обещают нереально высокие прибыли;
  • не говорят о возможных рисках.
«Если вы наткнулись на подозрительный инвестпроект или заподозрили мошеннические действия, уведомьте об этом комиссию по электронному адресу: info@nssmc.gov.ua. Ваше сообщение будет способствовать защите как ваших прав, так и прав других потенциальных инвесторов», — отметили в НКЦБФР.
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
