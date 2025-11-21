НКЦБФР назвала количество сомнительных инвестиционных проектов в Украине
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще два кейса. Обновленный список содержит уже 456 проектов, относительно которых существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
«На очередном заседании был обновлен список потенциально опасных инвестиционных проектов», — говорится в сообщении.
К списку добавили следующие проекты:
Их можно просмотреть на сайте комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
Типичные признаки рисковых инвестпроектов:
- нет лицензий и понятной информации об организаторах;
- отсутствуют подтверждающие документы;
- нет должного регулирования или надзора;
- применяется навязчивая реклама;
- обещают нереально высокие прибыли;
- не говорят о возможных рисках.
«Если вы наткнулись на подозрительный инвестпроект или заподозрили мошеннические действия, уведомьте об этом комиссию по электронному адресу: info@nssmc.gov.ua. Ваше сообщение будет способствовать защите как ваших прав, так и прав других потенциальных инвесторов», — отметили в НКЦБФР.
🔎 InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравнивайте условия и выбирайте проекты для инвестирования.
