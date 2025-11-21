НКЦБФР назвала количество сомнительных инвестиционных проектов в Украине Сегодня 08:32 — Личные финансы

НКЦБФР назвала количество сомнительных инвестиционных проектов в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще два кейса. Обновленный список содержит уже 456 проектов, относительно которых существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

«На очередном заседании был обновлен список потенциально опасных инвестиционных проектов», — говорится в сообщении.

К списку добавили следующие проекты:

Их можно просмотреть на сайте комиссии в разделе « Защита прав инвесторов ».

Типичные признаки рисковых инвестпроектов:

нет лицензий и понятной информации об организаторах;

отсутствуют подтверждающие документы;

нет должного регулирования или надзора;

применяется навязчивая реклама;

обещают нереально высокие прибыли;

не говорят о возможных рисках.

«Если вы наткнулись на подозрительный инвестпроект или заподозрили мошеннические действия, уведомьте об этом комиссию по электронному адресу: info@nssmc.gov.ua . Ваше сообщение будет способствовать защите как ваших прав, так и прав других потенциальных инвесторов», — отметили в НКЦБФР.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравнивайте условия и выбирайте проекты для инвестирования.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.