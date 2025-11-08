Какое имущество считается личной собственностью одного из супругов 08.11.2025, 16:06 — Личные финансы

Какое имущество считается личной собственностью одного из супругов

Жена и муж имеют равные права на имущество, приобретенное за время брака, даже если один из супругов не имел собственного дохода по уважительным причинам (обучение, уход за детьми, болезнь и т. п. ). Однако не все, что появилось в семье во время брака, является общей собственностью.

Об этом сообщили в министерстве юстиции Украины.

Личной частной собственностью жены или мужа считается:

имущество, полученное по наследству или в подарок;

вещи, приобретенные за личные денежные средства;

жилье, полученное в результате приватизации;

земельный участок, приобретенный в рамках бесплатной приватизации;

вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, драгоценности, косметика, лекарства и т. п. ), даже если они куплены за общие средства;

), даже если они куплены за общие средства; премии и награды за личные заслуги. Однако суд может признать, что второй супруг имеет право на долю премии, если он своими действиями (ведение домашнего хозяйства, воспитание детей и т. п. ) способствовал ее получению;

) способствовал ее получению; страховые выплаты, компенсации за утрату или повреждение личного имущества, а также моральный ущерб.

Кроме того, если один из супругов докажет, что определенное имущество приобретено во время фактического разрыва отношений, суд может признать это имущество его личной собственностью.

Как отмечают специалисты, если при покупке имущества были использованы как общие средства, так и личные сбережения одного из супругов, то соответствующая его взносу доля считается его частной собственностью.

Также законом определено, если супруги имеют личное имущество, с которого получают доход (например, дивиденды или арендная плата), то он принадлежит именно ему.

«Тот из супругов, кто является собственником имущества, определяет режим владения и пользования им с учетом интересов семьи, прежде всего детей. При распоряжении своим имуществом супруга, супруг обязаны учитывать интересы ребенка, других членов семьи, которые в соответствии с законом имеют право пользования им (статья 59 Кодекса)», — говорится.

До этого Finance.ua отмечал , что супруги могут заключить брачный договор и самостоятельно определить, как будет распределяться имущество.

Брачный договор может содержать следующие положения:

распределение имущества в случае развода,

права и обязанности по воспитанию детей,

вопросы пенсионных выплат, налогов и страхования, а также многое другое.

