Шлюбний договір: нюанси, про які треба знати — Finance.ua

Шлюбний договір: нюанси, про які треба знати Сьогодні 08:36 — Особисті фінанси

Шлюбний договір: нюанси, про які треба знати

Існує думка, що шлюбний договір підриває довіру між партнерами — проте вона не зовсім справедлива. Обʼєктивно, це сучасний і зрозумілий спосіб попередити майнові непорозуміння між парою у майбутньому.

Проте часом життя вносить свої корективи, тому важливо знати, що шлюбний договір можна змінювати за обопільної згоди. Детально про це розповіли експерти Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції у м.Київ.

«Шлюбний договір — це не про недовіру, а про чесність і прозорі правила у стосунках», — зазначають фахівці.

Всі зміни мають бути у письмовій формі й нотаріально завірені. Але коли інтереси змін стосуються лише одного з подружжя або дітей, тоді можливі й судові варіанти вирішення цього питання.

Якщо говорити про розірвання договору, тут усе теж досить просто: потрібно звернутися до суду, надавши вагомі причини для неможливості виконання угоди.

Існують і ситуації, коли шлюбний договір можуть визнати недійсним: порушення прав одного з подружжя, зміст, що суперечить законам, або нещирі наміри при його укладанні.

Читайте також Шлюб онлайн: за перші 24 години українці забронювали дати на 2 місяці вперед

Нагадаємо, що основна мета укладання шлюбного договору полягає в тому, щоб запобігти можливим конфліктам та непорозумінням між подружжям під час шлюбу, а також забезпечити їхню фінансову та майнову безпеку.

Шлюбний договір може містити такі положення:

розподіл майна в разі розлучення,

права та обов’язки щодо виховання дітей,



питання щодо пенсійних виплат, податків та страхування, а також багато іншого.



Він може бути дуже корисним для захисту інтересів кожного з подружжя в майбутньому та може бути укладений як до одруження, так і під час шлюбу.

«Однак, укладення шлюбного договору не означає, що подружжя не довіряє одне одному, або що вони планують розлучення. Це просто ще один засіб забезпечення стабільності та безпеки в шлюбі», — підсумували фахівці.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.