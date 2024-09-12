Шлюб онлайн: за перші 24 години українці забронювали дати на 2 місяці вперед — Finance.ua

Шлюб онлайн: за перші 24 години українці забронювали дати на 2 місяці вперед Вчора 17:10 — Особисті фінанси

Шлюб онлайн: за перші 24 години українці забронювали дати на 2 місяці вперед

Шлюб онлайн. За перші 24 години українці забронювали дати шлюбів на 2 місяці вперед, а пропозиція в Дії, без перебільшень, стала трендом тижня.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Результати за 3 дні в цифрах: 416 133 пропозиції зробили користувачі.

1 247 пар подали заяви про шлюб. 197 пар уже одружилися із запуску бети.

Нагадаємо, 9 вересня Мінцифра запустила послугу реєстрації шлюбу онлайн у Дії. Команда Дії цифровізувала повний цикл одруження: від пропозиції коханим до підпису.

Як скористатися послугою:

1. Оновіть Дію і зайдіть у Сервіси — Шлюб онлайн.

2. Виберіть Зробити пропозицію та надішліть сповіщення половинці на зручний месенджер.

3. Кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів.

4. Після згоди надайте свої дані для заяви протягом 12 годин.

5. Система запропонує вільні дати — найближчі для церемонії будуть за 5 днів.

Довідка Finance.ua:

на порталі «Дія» запустили нову послугу. Тепер онлайн можна актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання;

процес бронювання від мобілізації за допомогою «Дії» займатиме близько однієї години. Як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, будуть проведені всі необхідні перевірки. Керівник отримає інформацію щодо кожного працівника: заброньований він чи ні;

якщо ви втратили документи — в державному додатку «Дія» можна замовити їх дублікат. Забрати документи можна самостійно в ДРАЦС або замовити доставлення поштою.

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