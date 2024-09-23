Брачный договор: нюансы, о которых нужно знать — Finance.ua

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Брачный договор: нюансы, о которых нужно знать

Личные финансы
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Брачный договор: нюансы, о которых нужно знать
Брачный договор: нюансы, о которых нужно знать
Существует мнение, что брачный договор подрывает доверие между партнерами — однако оно не совсем справедливо. Объективно это современный и понятный способ предупредить имущественные разногласия между парой в будущем.
Однако иногда жизнь вносит свои коррективы, поэтому важно знать, что брачный договор можно изменять по обоюдному согласию. Подробно об этом рассказали эксперты Центрального межрегионального управления Министерства юстиции в Киеве.
«Брачный договор — это не о недоверии, а о честности и прозрачных правилах в отношениях», — отмечают специалисты.
Все изменения должны быть в письменном виде и нотариально заверены. Но когда интересы изменений касаются только одного из супругов или детей, возможны и судебные варианты решения этого вопроса.
Если говорить о расторжении договора, здесь все тоже достаточно просто: нужно обратиться в суд, предоставив веские причины для невозможности выполнения соглашения.
Существуют и ситуации, когда брачный договор могут признать недействительным: нарушение прав одного из супругов, содержание, противоречащее законам, или неискренние намерения при его заключении.
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Напомним, что основная цель заключения брачного договора состоит в том, чтобы предотвратить возможные конфликты и разногласия между супругами во время брака, а также обеспечить их финансовую и имущественную безопасность.
Брачный договор может содержать следующие положения:
  • распределение имущества в случае развода,
  • права и обязанности по воспитанию детей,
  • вопросы пенсионных выплат, налогов и страхования, а также многое другое.
Он может быть очень полезен для защиты интересов каждого из супругов в будущем и может быть заключен как в браке, так и во время брака.
«Однако заключение брачного договора не означает, что супруги не доверяют друг другу или что они планируют развод. Это просто еще одно средство обеспечения стабильности и безопасности в браке», — подытожили специалисты.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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