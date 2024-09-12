Брак онлайн: за первые 24 часа украинцы забронировали даты на 2 месяца вперед — Finance.ua

Брак онлайн: за первые 24 часа украинцы забронировали даты на 2 месяца вперед Сегодня 17:10 — Личные финансы

Брак онлайн: за первые 24 часа украинцы забронировали даты на 2 месяца вперед

Брак онлайн. За первые 24 часа украинцы забронировали даты браков на 2 месяца вперед, а предложение в «Дія», без преувеличений, стало трендом недели.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Результаты за 3 дня в цифрах: 416 133 предложения сделали пользователи.

1247 пар подали заявления о браке. 197 пар уже женились с запуска беты.

Напомним, 9 сентября Минцифра запустила услугу регистрации брака онлайн в «Дія». Команда «Дія» цифровизировала полный цикл бракосочетания: от предложения любимым до подписи.

Как воспользоваться услугой:

1. Обновите «Дія» и зайдите в Сервисы — Брак онлайн.

2. Выберите Сделать предложение и отправьте уведомление половинке на удобный мессенджер.

3. Возлюбленный человек получит его и должен ответить в течение 14 дней.

4. После согласия предоставьте свои данные для заявления в течение 12 часов.

5. Система предложит свободные даты — ближайшие для церемонии будут через 5 дней.

Справка Finance.ua:

на портале «Дія» запустили новую услугу. Теперь онлайн можно актуализировать данные о своем зарегистрированном месте жительства;

процесс бронирования от мобилизации с помощью «Дія» будет занимать около одного часа. Как только руководитель предприятия подаст работника на бронирование, будут проведены все необходимые проверки. Руководитель получит информацию по каждому работнику: забронирован он или нет;

если вы потеряли документы, в государственном приложении «Дія» можно заказать их дубликат. Забрать документы можно самостоятельно в ГРАГС или заказать доставку по почте.

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