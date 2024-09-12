Брак онлайн: за первые 24 часа украинцы забронировали даты на 2 месяца вперед — Finance.ua
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Брак онлайн: за первые 24 часа украинцы забронировали даты на 2 месяца вперед

Личные финансы
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Брак онлайн: за первые 24 часа украинцы забронировали даты на 2 месяца вперед
Брак онлайн: за первые 24 часа украинцы забронировали даты на 2 месяца вперед
Брак онлайн. За первые 24 часа украинцы забронировали даты браков на 2 месяца вперед, а предложение в «Дія», без преувеличений, стало трендом недели.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Результаты за 3 дня в цифрах: 416 133 предложения сделали пользователи.
1247 пар подали заявления о браке. 197 пар уже женились с запуска беты.
Напомним, 9 сентября Минцифра запустила услугу регистрации брака онлайн в «Дія». Команда «Дія» цифровизировала полный цикл бракосочетания: от предложения любимым до подписи.

Как воспользоваться услугой:

1. Обновите «Дія» и зайдите в Сервисы — Брак онлайн.
2. Выберите Сделать предложение и отправьте уведомление половинке на удобный мессенджер.
3. Возлюбленный человек получит его и должен ответить в течение 14 дней.
4. После согласия предоставьте свои данные для заявления в течение 12 часов.
5. Система предложит свободные даты — ближайшие для церемонии будут через 5 дней.

Справка Finance.ua:

  • на портале «Дія» запустили новую услугу. Теперь онлайн можно актуализировать данные о своем зарегистрированном месте жительства;
  • процесс бронирования от мобилизации с помощью «Дія» будет занимать около одного часа. Как только руководитель предприятия подаст работника на бронирование, будут проведены все необходимые проверки. Руководитель получит информацию по каждому работнику: забронирован он или нет;
  • если вы потеряли документы, в государственном приложении «Дія» можно заказать их дубликат. Забрать документы можно самостоятельно в ГРАГС или заказать доставку по почте.
Кстати, получить больше с депозита можно, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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