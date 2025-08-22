Государство будет компенсировать 50% автогражданки ветеранам и людям с инвалидностью — 11 решений правительства Сегодня 15:26 — Личные финансы

Государство будет компенсировать 50% автогражданки ветеранам и людям с инвалидностью — 11 решений правительства

Кабинет Министров принял 11 решений в поддержку ветеранов и их семей.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время заседания правительства.

Правительство одобрило законопроект об основах государственной ветеранской политики, который определяет статусы ветеранов и их семей и гарантирует медицинскую, образовательную, социальную, правовую поддержку.

В законопроекте предусмотрены ветеранские пространства, услуги за счет госбюджета, увековечение памяти погибших. Все имеющиеся льготы и документы остаются в силе.

Правительство поддержало законопроект о людях, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. «Осенью ожидаем принятия этих законопроектов в составе Кодекса законов о Защитниках и Защитницах Украины», — добавила Свириденко.

Что касается предоставления медицинских услуг, то правительство приняло следующие решения:

запуск программы адаптации для ветеранов, потерявших зрение;

упрощение доступа к средствам реабилитации — кресел колесных, белых тростей и других спецсредств;

право иностранных военных, воюющих или сражавшихся в составе ВСУ, на бесплатное стоматологическое лечение.

Также государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью в результате войны.

Читайте также Какие суммы получили пострадавшие в ДТП по полисам автогражданки

Напомним, в апреле Верховная Рада приняла во втором чтении доработанный законопроект № 12295-д, предусматривающий компенсацию страховых премий по автогражданке для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

Так, с 1 января 2025 года в течение действия военного положения и еще один год после его завершения участники боевых действий и лица с инвалидностью смогут получать компенсацию расходов на страховые премии по внутренним договорам страхования.

и т. д. И некоторые из них существенно упрощают жизнь водителям при аварии. С 1 января 2025 года вступил в силу новый Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», который существенно меняет действующие правила на этом рынке. В результате действия этого закона существенно увеличивается цена полиса ОСАГО («автогражданка»). Среди прочего значительно возросли страховые суммы, порядок и процедура их выплаты, были отменены франшизыИ некоторые из них существенно упрощают жизнь водителям при аварии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.