Государство будет компенсировать 50% автогражданки ветеранам и людям с инвалидностью — 11 решений правительства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Государство будет компенсировать 50% автогражданки ветеранам и людям с инвалидностью — 11 решений правительства

Личные финансы
16
Государство будет компенсировать 50% автогражданки ветеранам и людям с инвалидностью — 11 решений правительства
Государство будет компенсировать 50% автогражданки ветеранам и людям с инвалидностью — 11 решений правительства
Кабинет Министров принял 11 решений в поддержку ветеранов и их семей.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время заседания правительства.
Правительство одобрило законопроект об основах государственной ветеранской политики, который определяет статусы ветеранов и их семей и гарантирует медицинскую, образовательную, социальную, правовую поддержку.
В законопроекте предусмотрены ветеранские пространства, услуги за счет госбюджета, увековечение памяти погибших. Все имеющиеся льготы и документы остаются в силе.
Правительство поддержало законопроект о людях, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. «Осенью ожидаем принятия этих законопроектов в составе Кодекса законов о Защитниках и Защитницах Украины», — добавила Свириденко.
Что касается предоставления медицинских услуг, то правительство приняло следующие решения:
  • запуск программы адаптации для ветеранов, потерявших зрение;
  • упрощение доступа к средствам реабилитации — кресел колесных, белых тростей и других спецсредств;
  • право иностранных военных, воюющих или сражавшихся в составе ВСУ, на бесплатное стоматологическое лечение.
Также государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью в результате войны.
Читайте также
Напомним, в апреле Верховная Рада приняла во втором чтении доработанный законопроект № 12295-д, предусматривающий компенсацию страховых премий по автогражданке для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.
Так, с 1 января 2025 года в течение действия военного положения и еще один год после его завершения участники боевых действий и лица с инвалидностью смогут получать компенсацию расходов на страховые премии по внутренним договорам страхования.
С 1 января 2025 года вступил в силу новый Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», который существенно меняет действующие правила на этом рынке. В результате действия этого закона существенно увеличивается цена полиса ОСАГО («автогражданка»). Среди прочего значительно возросли страховые суммы, порядок и процедура их выплаты, были отменены франшизы и т. д. И некоторые из них существенно упрощают жизнь водителям при аварии.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems