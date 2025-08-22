За незаконный выезд за границу хотят сажать на 3 года: детали законопроекта — Finance.ua
За незаконный выезд за границу хотят сажать на 3 года: детали законопроекта

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект № 13673, который усиливает ответственность за незаконное пересечение государственной границы во время военного положения.
Накануне представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале рассказал, что правительство одобрило законопроект, которым вводится новое наказание для военнообязанных за нарушение правил пребывания за рубежом.
За незаконное пересечение границы предусмотрена только административная ответственность и штрафы, но депутаты предлагают изменить наказание.

Наказание за незаконное пересечение

  • за незаконное пересечение границы вне пунктов пропуска или с поддельными документами предлагают штрафовать от 51 до 170 тыс. грн или до 3 лет заключения;
  • за повреждение пограничной инфраструктуры предлагают до 3 лет ограничения или лишения свободы;
  • нарушение сроков пребывания за границей военнообязанными, резервистами или призывниками — штраф от 3,4 до 5,1 тыс. грн или 3−5 лет заключения.
В то же время, законопроект позволяет избежать наказания: граждане, которые вернутся в течение трех месяцев и добровольно заявят о нарушении до вручения подозрения, освобождаются от ответственности.
Как сказано в пояснительной записке к проекту закона, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину во время охраны государственной границы Украины только за период с 24 февраля 2022 года по 31 марта 2025 года украинские пограничники обнаружили и задержали почти 43 тыс. военнообязанных мужчин (призывников, резервистов) возрастной категории 18−60 лет. 83% из них были задержаны во время пересечения государственной границы вне пунктов пропуска (на так называемой «зеленой границе»). Кроме того, более 4 тыс. человек обнаружили во время пересечения государственной границы в пунктах пропуска с фиктивными документами, дающими право для пересечения государственной границы в условиях военного положения.
Количество таких пересечений только увеличивается.
Авторы документа уверены, что реализация проекта закона не повлияет на рыночную среду, обеспечение защиты прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства; развитие регионов, повышение или снижение возможности территориальных общин; рынок труда; уровень занятости населения; общественное здоровье, улучшение или ухудшение состояния здоровья населения или его отдельных групп; экологию и окружающую среду, объем природных ресурсов, уровень загрязнения атмосферного воздуха, воды, земель, в частности загрязнение образовавшимися отходами, другие общественные отношения.
