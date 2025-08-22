Испания повысила размеры пособия по безработице — Finance.ua

Испания повысила размеры пособия по безработице
Испания повысила пособие по безработице. Теперь те, кто раньше получал 480 евро, смогут рассчитывать на 570 евро.
Страхование для выезда за границу
Повышение связано с ростом показателя IPREM — официального индекса для расчета соцвыплат.
Кого это касается
- Тех, кто исчерпал основное пособие;
- Людей 45+ без иждивенцев;
- Тех, кто работает на подработках;
- Мигрантов, которые соответствуют условиям.
Напомним, средняя зарплата в Испании составляет 1600−1800 евро в месяц (74−83 тыс. гривен).
Больше всего получают
Специалисты IT-сферы, врачи и работники промышленной отрасли. Для большинства работ нужен хотя бы базовый испанский. В IT или международных компаниях может быть достаточно английского языка.
Украинцы с начальным уровнем знания языка чаще всего рассматривают вакансии в сфере обслуживания, на сезонный сбор фруктов и овощей, строительство, уборку и уход за пожилыми людьми.
Минимальная зарплата в Испании составляет 1184 евро в месяц (55 тыс. гривен). Домашние работники или сиделки, работающие почасово, получают около 9,26 евро в час (430 грн).
Справка Finance.ua:
Куда обращаться при поиске работы:
- Государственная служба занятости (Servicio Público de Empleo Estatal — SEPE). У учреждения есть онлайн-платформа с вакансиями.
- Интернет-порталы по поиску работы. Здесь можно посмотреть вакансии: Infojobs.net, Indeed.es, Milanuncios.com.
- Украинские организации в Испании. Они могут помочь украинцам с адаптацией и поиском работы.
Работа для украинцев в Европе: как найти и что нужно знать
Поделиться новостью
Также по теме
Испания повысила размеры пособия по безработице
Сколько теряет украинская экономика из-за гендерного разрыва в зарплате
Зеленский подписал закон о гарантированных отпусках для военных
Налоговая проверяет счета в Польше: какие операции считаются подозрительными
Причины прекращения или задержки социальных выплат
Что изменилось в системе соцвыплат с 1 июля 2025 года