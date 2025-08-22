Испания повысила размеры пособия по безработице — Finance.ua
Испания повысила размеры пособия по безработице

Личные финансы
30
Испания повысила пособие по безработице. Теперь те, кто раньше получал 480 евро, смогут рассчитывать на 570 евро.

Страхование для выезда за границу

Повышение связано с ростом показателя IPREM — официального индекса для расчета соцвыплат.
Кого это касается
  • Тех, кто исчерпал основное пособие;
  • Людей 45+ без иждивенцев;
  • Тех, кто работает на подработках;
  • Мигрантов, которые соответствуют условиям.
Читайте также
Напомним, средняя зарплата в Испании составляет 1600−1800 евро в месяц (74−83 тыс. гривен).
Больше всего получают
Специалисты IT-сферы, врачи и работники промышленной отрасли. Для большинства работ нужен хотя бы базовый испанский. В IT или международных компаниях может быть достаточно английского языка.
Украинцы с начальным уровнем знания языка чаще всего рассматривают вакансии в сфере обслуживания, на сезонный сбор фруктов и овощей, строительство, уборку и уход за пожилыми людьми.
Минимальная зарплата в Испании составляет 1184 евро в месяц (55 тыс. гривен). Домашние работники или сиделки, работающие почасово, получают около 9,26 евро в час (430 грн).
Справка Finance.ua:

Куда обращаться при поиске работы:
  • Государственная служба занятости (Servicio Público de Empleo Estatal — SEPE). У учреждения есть онлайн-платформа с вакансиями.
  • Интернет-порталы по поиску работы. Здесь можно посмотреть вакансии: Infojobs.net, Indeed.es, Milanuncios.com.
  • Украинские организации в Испании. Они могут помочь украинцам с адаптацией и поиском работы.

Работа для украинцев в Европе: как найти и что нужно знать

Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
