Испания повысила размеры пособия по безработице — Finance.ua

Испания повысила размеры пособия по безработице Сегодня 13:34 — Личные финансы

Испания повысила размеры пособия по безработице

Испания повысила пособие по безработице. Теперь те, кто раньше получал 480 евро, смогут рассчитывать на 570 евро.

Повышение связано с ростом показателя IPREM — официального индекса для расчета соцвыплат.

Кого это касается

Тех, кто исчерпал основное пособие;

Людей 45+ без иждивенцев;

Тех, кто работает на подработках;

Мигрантов, которые соответствуют условиям.

Читайте также Как проверить, есть ли вы в списке должников в Испании

Напомним, средняя зарплата в Испании составляет 1600−1800 евро в месяц (74−83 тыс. гривен).

Больше всего получают

Специалисты IT-сферы, врачи и работники промышленной отрасли. Для большинства работ нужен хотя бы базовый испанский. В IT или международных компаниях может быть достаточно английского языка.

Украинцы с начальным уровнем знания языка чаще всего рассматривают вакансии в сфере обслуживания, на сезонный сбор фруктов и овощей, строительство, уборку и уход за пожилыми людьми.

Минимальная зарплата в Испании составляет 1184 евро в месяц (55 тыс. гривен). Домашние работники или сиделки, работающие почасово, получают около 9,26 евро в час (430 грн).

Справка Finance.ua:

Куда обращаться при поиске работы:

Государственная служба занятости (Servicio Público de Empleo Estatal — SEPE). У учреждения есть онлайн-платформа с вакансиями.

Интернет-порталы по поиску работы. Здесь можно посмотреть вакансии: Infojobs.net, Indeed.es, Milanuncios.com.

Украинские организации в Испании. Они могут помочь украинцам с адаптацией и поиском работы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.