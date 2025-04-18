Как проверить, есть ли вы в списке должников в Испании — Finance.ua

Как проверить, есть ли вы в списке должников в Испании
В Испании даже мелкий долг, такой как: за интернет или мобильную связь — может привести к попаданию в de morosos (так называемый «файл безнадежной задолженности».)
Это уже минус к кредитной истории, аренде жилья или даже подключению тарифа.
Как это работает
Это частные базы данных должников, которыми пользуются банки, телекомкомпании и другие сервисы:
ASNEF — самая большая база, где фиксируются как финансовые, так и коммунальные долги.
Badexcug (Experian) — похожая, но с другими источниками информации.
Что делать, если нашли себя в списке
- Первое, что нужно сделать — это проверить долг. Это может быть ошибка или устаревшая информация.
- Во-вторых, если нашли ошибку — требуйте удаления. Напишите в компанию, ведущую базу, и предоставите документы.
- В-третьих, если долг реальный, то его нужно погасить и подтвердить это.
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После оплаты обязательно отправьте подтверждение, чтобы вас удалили из реестра.
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