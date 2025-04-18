Как проверить, есть ли вы в списке должников в Испании — Finance.ua

Как проверить, есть ли вы в списке должников в Испании Сегодня 18:10 — Личные финансы

Как проверить, есть ли вы в списке должников в Испании

В Испании даже мелкий долг, такой как: за интернет или мобильную связь — может привести к попаданию в de morosos (так называемый «файл безнадежной задолженности».)

Это уже минус к кредитной истории, аренде жилья или даже подключению тарифа.

Читайте также Аренда жилья в Испании и Италии: какие налоги придется заплатить владельцу

Как это работает

Это частные базы данных должников, которыми пользуются банки, телекомкомпании и другие сервисы:

ASNEF — самая большая база, где фиксируются как финансовые, так и коммунальные долги.

Badexcug (Experian) — похожая, но с другими источниками информации.

Что делать, если нашли себя в списке

Первое, что нужно сделать — это проверить долг. Это может быть ошибка или устаревшая информация.

Во-вторых, если нашли ошибку — требуйте удаления. Напишите в компанию, ведущую базу, и предоставите документы.

В-третьих, если долг реальный, то его нужно погасить и подтвердить это.

Читайте также Окупасам в Испании будут отключать свет и воду

После оплаты обязательно отправьте подтверждение, чтобы вас удалили из реестра.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.