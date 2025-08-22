В Киеве 23 августа полностью откроют движение через Подольский мост — Finance.ua

В Киеве 23 августа полностью откроют движение через Подольский мост
В субботу, 23 августа, на Подольском мостовом переходе полностью откроют движение по всем полосам в обоих направлениях. Также откроют проезд по обеим частям нового тоннеля. В настоящее время на объекте завершают некоторые технические работы.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
На мосту сделали по 4 полосы для автомобилей, общественного транспорта и велосипедистов в каждом направлении на участке от улицы Набережно-Крещатицкой до Русановских садов. На другом отрезке пути — по 2 полосы.
«Сегодня проверил, как дорожники завершили эти работы на самом крупном инфраструктурном объекте Украины общей протяженностью 10 км», — отметил Кличко.
По его словам, на мосту, в частности:
- обустроили велосипедные дорожки в обе стороны общей протяженностью более 11 км;
- предусмотрели полосы для общественного транспорта;
- устроили дополнительный светофор на пересечении трассы Подольского мостового перехода и ул. Центральной Садовой с изменением организации движения;
- полностью обустроили транспортно-пересадочный узел для пассажиров скоростного трамвая и городской электрички.
Напомним, дорожное движение по Подольскому мосту через реку Днепр со съездом на ул. Петра Вершигоры в направлении просп. Романа Шухевича было открыто 1 декабря 2024 года. Тогда разрешили движение для легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования.
