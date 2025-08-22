Boeing готовится к масштабному контракту с Китаем на 500 самолетов — Finance.ua
Фондовый рынок
25
Компания Boeing Co. близится к финализации соглашения с Китаем по продаже до 500 самолетов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Это может положить конец длительной паузе в продажах, которая длится со времени визита Дональда Трампа в Пекин в 2017 году. Стороны согласовывают детали, в том числе типы авиалайнеров, их количество и график поставки. По данным собеседников, операция остается зависимой от смягчения торговых споров между странами и все еще может сорваться.
Китайские чиновники уже начали консультации с национальными авиакомпаниями по потребностям самолетов Boeing. Масштаб сделки напоминает контракт на аналогичное количество авиалайнеров, который Пекин предварительно согласовал с Airbus SE, но официально еще не объявил.
Ожидается, что потенциальный контракт станет центральной частью более широкого торгового соглашения, которое может принести выгоду и администрации Дональда Трампа, и лидеру китая Си Цзиньпину. В 2023 году уже готовилось похожее объявление, однако встреча тогдашнего президента Джо Байдена и Си в Сан-Франциско завершилась без подписания договоренности.
По материалам:
Mind
