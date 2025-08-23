Wizz Air запустит почти три десятка новых маршрутов из Италии и Румынии — Finance.ua

Wizz Air запустит почти три десятка новых маршрутов из Италии и Румынии Сегодня 06:19 — Фондовый рынок

Wizz Air запустит почти три десятка новых маршрутов из Италии и Румынии

Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал запуск почти 30 новых маршрутов из аэропортов Италии и Румынии, многие из которых будут полезны украинцам, путешествующим за рубеж.

Об этом сообщил авиаперевозчик на своей странице в Facebook.

В частности, из столичного аэропорта «Бухарест-Отопени» он вскоре будет летать в пять новых городов Европы:

Фару (Португалия);

Берлин (Германия);

Турку (Финляндия);

Прага (Чехия);

Бордо (Франция).

Между тем, из аэропорта города Яссы, расположенного недалеко от границы Украины, один из крупнейших лоукостеров Европы будет летать по четырем новым маршрутам:

Валенсия (Испания);

Пескара (Италия);

Копенгаген (Дания);

Прага (Чехия).

Кроме того, из столицы Трансильвании Клуж-Напоки Wizz Air добавит четыре новых маршурта:

Марракеш (Марокко);

Милан Мальпенса (Италия);

Осло (Норвегия);

Нючепинг (Швеция).

Из крупнейшего аэропорта Милана — «Мальпенса» авиакомпания будет летать в четыре новых города:

Севилья (Испания);

Аликанте (Испания);

Брашов (Румыния);

Глазго (Шотландия).

Тем временем из крупнейшего аэропорта Италии «Рим-Фьюмичино» Wizz Air анонсировала три новых направления:

Глазго (Шотландия);

Брашов (Румыния);

Бордо (Франция).

При этом для аэропорта Венеции имени Марко Поло будут добавлены семь новых маршрутов:

Бордо (Франция);

Ларнака (Кипр);

Таллин (Эстония);

Кутаиси (Грузия);

Лондон (Великобритания);

Валенсия (Испания);

Таль-Авив (Израиль).

Кроме того, Wizz Air также запустит новый рейс из израильского Тель-Авива в греческие Салоники.

