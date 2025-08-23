Wizz Air запустит почти три десятка новых маршрутов из Италии и Румынии — Finance.ua

Wizz Air запустит почти три десятка новых маршрутов из Италии и Румынии
Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал запуск почти 30 новых маршрутов из аэропортов Италии и Румынии, многие из которых будут полезны украинцам, путешествующим за рубеж.
Об этом сообщил авиаперевозчик на своей странице в Facebook.
В частности, из столичного аэропорта «Бухарест-Отопени» он вскоре будет летать в пять новых городов Европы:
- Фару (Португалия);
- Берлин (Германия);
- Турку (Финляндия);
- Прага (Чехия);
- Бордо (Франция).
Между тем, из аэропорта города Яссы, расположенного недалеко от границы Украины, один из крупнейших лоукостеров Европы будет летать по четырем новым маршрутам:
- Валенсия (Испания);
- Пескара (Италия);
- Копенгаген (Дания);
- Прага (Чехия).
Кроме того, из столицы Трансильвании Клуж-Напоки Wizz Air добавит четыре новых маршурта:
- Марракеш (Марокко);
- Милан Мальпенса (Италия);
- Осло (Норвегия);
- Нючепинг (Швеция).
Из крупнейшего аэропорта Милана — «Мальпенса» авиакомпания будет летать в четыре новых города:
- Севилья (Испания);
- Аликанте (Испания);
- Брашов (Румыния);
- Глазго (Шотландия).
Тем временем из крупнейшего аэропорта Италии «Рим-Фьюмичино» Wizz Air анонсировала три новых направления:
- Глазго (Шотландия);
- Брашов (Румыния);
- Бордо (Франция).
При этом для аэропорта Венеции имени Марко Поло будут добавлены семь новых маршрутов:
- Бордо (Франция);
- Ларнака (Кипр);
- Таллин (Эстония);
- Кутаиси (Грузия);
- Лондон (Великобритания);
- Валенсия (Испания);
- Таль-Авив (Израиль).
Кроме того, Wizz Air также запустит новый рейс из израильского Тель-Авива в греческие Салоники.
