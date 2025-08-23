Wizz Air запустит почти три десятка новых маршрутов из Италии и Румынии — Finance.ua
Wizz Air запустит почти три десятка новых маршрутов из Италии и Румынии

Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал запуск почти 30 новых маршрутов из аэропортов Италии и Румынии, многие из которых будут полезны украинцам, путешествующим за рубеж.
Об этом сообщил авиаперевозчик на своей странице в Facebook.
В частности, из столичного аэропорта «Бухарест-Отопени» он вскоре будет летать в пять новых городов Европы:
  • Фару (Португалия);
  • Берлин (Германия);
  • Турку (Финляндия);
  • Прага (Чехия);
  • Бордо (Франция).
Между тем, из аэропорта города Яссы, расположенного недалеко от границы Украины, один из крупнейших лоукостеров Европы будет летать по четырем новым маршрутам:
  • Валенсия (Испания);
  • Пескара (Италия);
  • Копенгаген (Дания);
  • Прага (Чехия).

Кроме того, из столицы Трансильвании Клуж-Напоки Wizz Air добавит четыре новых маршурта:
  • Марракеш (Марокко);
  • Милан Мальпенса (Италия);
  • Осло (Норвегия);
  • Нючепинг (Швеция).
Из крупнейшего аэропорта Милана — «Мальпенса» авиакомпания будет летать в четыре новых города:
  • Севилья (Испания);
  • Аликанте (Испания);
  • Брашов (Румыния);
  • Глазго (Шотландия).
Тем временем из крупнейшего аэропорта Италии «Рим-Фьюмичино» Wizz Air анонсировала три новых направления:
  • Глазго (Шотландия);
  • Брашов (Румыния);
  • Бордо (Франция).
При этом для аэропорта Венеции имени Марко Поло будут добавлены семь новых маршрутов:
  • Бордо (Франция);
  • Ларнака (Кипр);
  • Таллин (Эстония);
  • Кутаиси (Грузия);
  • Лондон (Великобритания);
  • Валенсия (Испания);
  • Таль-Авив (Израиль).
Кроме того, Wizz Air также запустит новый рейс из израильского Тель-Авива в греческие Салоники.
По материалам:
УНІАН
