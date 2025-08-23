«Больше, чем в традиционных инвестициях»: сколько прибыли дает кофейный автомат — мнение эксперта
Каждый день мы пьем кофе — это привычная часть нашей жизни. Но задумывались ли вы о том, что кофе может не только заряжать энергией, но и приносить прибыль? Если вы рассматриваете инвестирование, обратите внимание на вендинг — это направление может стать источником стабильного дохода.
Об этом во время InvestFest заявил Соучредитель и CEO EasyVending — вендинговой компании № 1 в Украине — Дмитрий Куренков.
На чем сначала акцентировал Куренков — это на тенденциях и инновациях рынка кофейного вендинга. Собственно то, что сочетает в себе этот способ инвестиции.
Так, соучредитель и CEO EasyVending сделал акцент на интерактивном интерфейсе, который может дать кофейный автомат, модификациях (модуль холодных напитков, сиропная станция, модуль приготовления листового чая, а также модуль приготовления напитков из концентратов. — Ред.).
К преимуществам наличия кофейного автомата Куренков также отнес удаленный доступ к нему и бесконтактную оплату. В качестве примера исполнительный директор привел Южную Корею, где вендинг-кафе работают без единого сотрудника. Он отметил, что аналогичное ожидает и Украину в ближайшие годы.
А сколько же прибыли может дать кофейный вендинг?
По словам Куренкова, он превышает все традиционные инвестиции: ОВГЗ, депозиты, аренда жилья и коммерческой недвижимости.
Пользуясь чем же можно получать +20% годовых в гривнах от вендинга?
На этот вопрос Куренков ответил тем, что существует несколько моделей/форматов сотрудничества: классическая франшиза, инвестиционная франшиза и сотрудничество клиент-компания.
В первом случае речь идет именно о получении готового бизнеса «под ключ» с оборудованием, проверенными ингредиентами, телеметрией для контроля, маркетинговой поддержки и обучения.
Во втором случае речь идет о том, чтобы вашим автоматом или автоматами занималась именно компания. То есть вы инвестируете в кафе, а компания уже занимается их управлением — от обслуживания до развития точки.
Что касается сотрудничества клиент-компания, то Куренков сделал акцент на начале или продолжении бизнеса вместе с компанией. Это подходит тем, кто хочет начать или продолжает дело самостоятельно.
Что касается цифр прибыли от вендинга, то соучредитель и CEO EasyVending привел следующие показатели:
Если же речь идет об инвестиционной франшизе, то здесь показатели следующие:
В заключение Куренков, отвечая на вопрос о стоимости старта вендингового бизнеса, отметил, что базовый автомат в формате «клиент-компания» обойдется ориентировочно в 1,5−2 тысячи долларов. Если же речь идет о полностью готовых коммерческих решениях, стоимость может достигать 4−6 тысяч долларов.
Поделиться новостью
Также по теме
«Больше, чем в традиционных инвестициях»: сколько прибыли дает кофейный автомат — мнение эксперта
Wizz Air запустит почти три десятка новых маршрутов из Италии и Румынии
Boeing готовится к масштабному контракту с Китаем на 500 самолетов
Labubu может стать бизнесом на $1 млрд уже в этом году
«Новая почта» показала график работы на День Независимости Украины
Управляющий активами ICU рассказал, когда следует выходить из инвестиций