Каждый день мы пьем кофе — это привычная часть нашей жизни. Но задумывались ли вы о том, что кофе может не только заряжать энергией, но и приносить прибыль? Если вы рассматриваете инвестирование, обратите внимание на вендинг — это направление может стать источником стабильного дохода.

Об этом во время InvestFest заявил Соучредитель и CEO EasyVending — вендинговой компании № 1 в Украине — Дмитрий Куренков.

На чем сначала акцентировал Куренков — это на тенденциях и инновациях рынка кофейного вендинга. Собственно то, что сочетает в себе этот способ инвестиции.

Так, соучредитель и CEO EasyVending сделал акцент на интерактивном интерфейсе, который может дать кофейный автомат, модификациях (модуль холодных напитков, сиропная станция, модуль приготовления листового чая, а также модуль приготовления напитков из концентратов. — Ред.).

К преимуществам наличия кофейного автомата Куренков также отнес удаленный доступ к нему и бесконтактную оплату. В качестве примера исполнительный директор привел Южную Корею, где вендинг-кафе работают без единого сотрудника. Он отметил, что аналогичное ожидает и Украину в ближайшие годы.

А сколько же прибыли может дать кофейный вендинг?

По словам Куренкова, он превышает все традиционные инвестиции: ОВГЗ, депозиты, аренда жилья и коммерческой недвижимости.

Пользуясь чем же можно получать +20% годовых в гривнах от вендинга?

На этот вопрос Куренков ответил тем, что существует несколько моделей/форматов сотрудничества: классическая франшиза, инвестиционная франшиза и сотрудничество клиент-компания.

В первом случае речь идет именно о получении готового бизнеса «под ключ» с оборудованием, проверенными ингредиентами, телеметрией для контроля, маркетинговой поддержки и обучения.

Во втором случае речь идет о том, чтобы вашим автоматом или автоматами занималась именно компания. То есть вы инвестируете в кафе, а компания уже занимается их управлением — от обслуживания до развития точки.

Что касается сотрудничества клиент-компания, то Куренков сделал акцент на начале или продолжении бизнеса вместе с компанией. Это подходит тем, кто хочет начать или продолжает дело самостоятельно.

Что касается цифр прибыли от вендинга, то соучредитель и CEO EasyVending привел следующие показатели:

Если же речь идет об инвестиционной франшизе, то здесь показатели следующие:

В заключение Куренков, отвечая на вопрос о стоимости старта вендингового бизнеса, отметил, что базовый автомат в формате «клиент-компания» обойдется ориентировочно в 1,5−2 тысячи долларов. Если же речь идет о полностью готовых коммерческих решениях, стоимость может достигать 4−6 тысяч долларов.

