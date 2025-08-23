В каких банках украинцы держат деньги (рейтинг банков, инфографика) — Finance.ua
В каких банках украинцы держат деньги (рейтинг банков, инфографика)

В каких банках украинцы держат деньги (рейтинг банков, инфографика)
В каких банках украинцы держат деньги (рейтинг банков, инфографика)
Украинцы увеличили объемы банковских вкладов. В частности, по состоянию на 1 июля в 60 банках физлица держали 1 трлн 302,5 млрд гривен. Это на 86,0 млрд гривен (или 7,1%) больше, чем в начале года.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

В каких банках украинцы держат деньги

Наибольшее количество средств сосредоточено в государственных банках. В частности, в ПриватБанке украинцы хранят 476,3 млрд гривен.

Читайте также: Кредитно-депозитная ретроспектива: что было до войны и что мы имеем сейчас на этом рынке

На втором месте государственный Ощадбанк — 219,2 млрд. гривен.
Третью позицию занимает частный Универсал Банк с объемом 90,5 млрд грн.
В каких банках украинцы держат деньги (рейтинг банков, инфографика)
Далее следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 74,0 млрд гривен, частный ПУМБ — 59,6 млрд гривен, банк иностранной банковской группы УкрСиббанк — 51,7 млрд гривен.
Напомним, парламент принял в первом чтении доработанный законопроект № 13007-д, который должен усилить стабильность финансовой системы, защитить вкладчиков и привести украинские нормы в соответствие с требованиями ЕС.
Главная цель документа — уменьшить риски для банковской системы в условиях войны и усилить защиту вкладчиков.
Сбережения ради будущего? В этом поможет депозит. Сравнивайте и выбирайте самые выгодные варианты с помощью Finance.ua.

Выбрать депозит

По материалам:
Finance.ua
НБУ

