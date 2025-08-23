В каких банках украинцы держат деньги (рейтинг банков, инфографика) — Finance.ua

В каких банках украинцы держат деньги (рейтинг банков, инфографика) Сегодня 14:18 — Фондовый рынок

В каких банках украинцы держат деньги (рейтинг банков, инфографика)

Украинцы увеличили объемы банковских вкладов. В частности, по состоянию на 1 июля в 60 банках физлица держали 1 трлн 302,5 млрд гривен. Это на 86,0 млрд гривен (или 7,1%) больше, чем в начале года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

В каких банках украинцы держат деньги

Наибольшее количество средств сосредоточено в государственных банках. В частности, в сосредоточено в государственных банках. В частности, в ПриватБанке украинцы хранят 476,3 млрд гривен.

На втором месте государственный государственный Ощадбанк — 219,2 млрд. гривен.

Третью позицию занимает частный Универсал Банк с объемом 90,5 млрд грн.

Далее следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 74,0 млрд гривен, частный ПУМБ — 59,6 млрд гривен, банк иностранной банковской группы УкрСиббанк — 51,7 млрд гривен.

Напомним, парламент принял в первом чтении доработанный законопроект № 13007-д, который должен усилить стабильность финансовой системы, защитить вкладчиков и привести украинские нормы в соответствие с требованиями ЕС.

Главная цель документа — уменьшить риски для банковской системы в условиях войны и усилить защиту вкладчиков.

Сбережения ради будущего? В этом поможет депозит. Сравнивайте и выбирайте самые выгодные варианты с помощью Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.