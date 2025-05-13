Китай снял запрет на поставки самолетов Boeing из США — Finance.ua

Китай снял запрет на поставки самолетов Boeing из США Сегодня 11:13

Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing своим авиакомпаниям после того, как Вашингтон и Пекин договорились о временном снижении взаимных пошлин.

Об этом сообщает Bloomberg.

В понедельник, 12 мая, Вашингтон и Пекин в Женеве договорились о сокращении взаимных пошлин между двумя крупнейшими экономиками мира на 90 дней. Официальные лица в КНР начали сообщать внутренним перевозчикам и правительственным учреждениям о том, что поставки самолетов, произведенных в США, могут возобновиться.

В апреле по крайней мере три самолета из центра снабжения Boeing в Китае вернули в США. Авиагигант заявил, что клиенты в Китае не будут принимать поставки новых самолетов из-за пошлин, и компания рассматривает возможность перепродажи десятков самолетов.

На Китай приходится около 10% коммерческих заказов Boeing, и это постоянно растущий важный рынок авиационной техники. В Boeing заявили, что в этом году компания планировала поставить китайским перевозчикам 50 самолетов, 41 из которых находятся в производстве или на стадии предварительной сборки.

Ожидается, что китайские заказчики получат 25 из 30 самолетов 737 MAX, которые были построены до 2023 года, но еще не поставлены. Кроме того, Китай уже освободил от высоких пошлин некоторые детали аэрокосмического оборудования, включая двигатели и шасси.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.