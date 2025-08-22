90% украинских ІТ-специалистов работают с зарубежными клиентами — Finance.ua

90% украинских ІТ-специалистов работают с зарубежными клиентами Сегодня 21:30

ІТ-индустрия занимает наибольшую часть экспорта услуг Украины. Украинские инженеры работают с мировыми брендами в области медицины, автопрома, медиа, телекома, полупроводников и т. д. 90% украинских ІТ-специалистов работают с зарубежными клиентами, сохраняя и развивая локальные хабы.

Об этом сообщает GlobalLogic

«Украинская ІТ-инженерия уже более двух десятилетий стабильно занимает ведущие позиции на мировом рынке, формирует уникальное сочетание глубоких технических знаний, гибкости и инновационности», — говорится в сообщении.

Лидеры образования и индустрии рассказали, почему именно в Украине выросло поколение конкурентоспособных инженеров.

Исторический фундамент

В Украине есть мощная инженерная традиция: от первых вертолетов, компьютеров и крупнейшего самолета в мире до современных ІТ-продуктов.

Еще в имперский и советский период здесь формировались авиационные, ракетные и радиоэлектронные школы, а сильная подготовка по математике и физике создала интеллектуальный капитал для будущего.

После 1990-х украинские инженеры быстро интегрировались в глобальный рынок — сначала как аутсорсеры, а затем как создатели собственных продуктов.

Сильные академические корни

Мощная математическая и инженерная школа, заложенная на протяжении XX века, стала фундаментом для современного ІТ-сектора.

Прежде всего это произошло благодаря сильной математической, инженерной школе и наличию университетов, где техническое образование было в приоритете. Сегодня к этому добавились современные факторы — спрос на ІТ-специалистов, доступ к глобальному рынку и активное техносообщество, способствующее обмену знаниями и менторству.

Образовательная традиция и культура решения задач

Исторически сеть физико-математических школ, олимпиад и научных центров воспитывала поколение с развитым алгоритмическим мышлением.

Сегодня техническая подготовка сочетается с креативностью и предпринимательским мышлением.

Устойчивость к вызовам

Украинские инженеры сформировались в стране, пережившей экономические кризисы, революции и войну, сохраняя высокое качество работы.

ІТ-индустрия выросла с почти нулевого уровня в начале 2000-х до 5% ВВП в 2022 году. Даже во время войны более 300 000 специалистов продолжили выполнение проектов без срывов.

Сочетание знаний и гибкости

Сегодня украинское ІТ-сообщество объединяет академическую глубину с гибким мышлением, быстрой адаптацией и открытостью к новым идеям.

Украинские ІТ-специалисты выросли в среде неопределенности, которая научила адаптироваться и находить идеальное решение без идеальных ресурсов.

Напомним, ранее Львовский ІТ Кластер сообщал , что в июне 2025 года украинские ІТ-компании экспортировали услуг на 526 миллионов долларов. Это на 3,5% меньше, чем в мае, и означает уменьшение валютных поступлений на 19 миллионов долларов. В то же время, по сравнению с июнем 2024 года объем экспорта вырос на 2,7% или 14 миллионов долларов.

Совокупная экспортная выручка ІТ-услуг в первом полугодии текущего года составила 3,2 миллиарда долларов. Это на 0,1% больше, чем за аналогичный период в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $3 миллиона.

Наибольшую часть всех телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг традиционно занимают компьютерные. В первом полугодии 2025 года их экспорт составил $3210 млн, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года ($3207 млн).

