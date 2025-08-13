Обсяг IT-послуг складає майже половину всього експорту України (інфографіка) — Finance.ua

Обсяг IT-послуг складає майже половину всього експорту України (інфографіка) Сьогодні 12:04 — Казна та Політика

У першому півріччі 2025 року експорт комп’ютерних послуг з України збільшився на 0,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Водночас частка телекомунікаційних, комп’ютерних та інформаційних послуг у загальній структурі експорту зросла з 38,5% до 43%.

Про це повідомляє Асоціація «IT Ukraine» з посиланням на дані Національного банку.

Загальний обсяг експорту

Загальний обсяг експорту всіх видів послуг у січні-червні 2025 року становив $7 617 млн, що на 10,9% менше, ніж за той самий період 2024 року ($8 548 млн). Попри спад, частка телекомунікаційних, комп’ютерних та інформаційних послуг у структурі експорту зросла з 38,5% ($3 291 млн) до 43% ($3 276 млн).

За словами виконавчої директорки Асоціації IT Ukraine Марії Шевчук, це свідчить про відносну стійкість ІТ-галузі навіть в умовах загального падіння експорту та війни. Основним рушієм залишаються саме комп’ютерні послуги.

Експорт комп’ютерних послуг

Найбільшу частку серед усіх телекомунікаційних, комп’ютерних та інформаційних послуг традиційно займають комп’ютерні. У першому півріччі 2025 року їхній експорт склав $3 210 млн, що на 0,1% більше, ніж за аналогічний період 2024 року ($3 207 млн).

Інфографіка: itukraine.org.ua

Обсяг телекомунікаційних послуг за цей період знизився до 41 млн доларів проти 59 млн доларів у 2024 році. Обсяг експорту інформаційних послуг залишився без змін — 25 млн доларів.

Інфографіка: itukraine.org.ua

В Офісі з розвитку підприємництва та експорту зазначають, що у 2025 році динаміка експорту комп’ютерних послуг була нерівномірною, із періодичними коливаннями. Найбільший місячний приріст зафіксовано у лютому — 535 млн доларів (+9,41% до січня). Суттєве зростання спостерігалося у квітні — 569 млн доларів (+4,21% до березня). Для порівняння, у 2024 році рекордним був березень — 565 млн доларів (+9,28% до лютого).

Спадна динаміка у 2025 році відзначалася в травні — 545 млн доларів (-4,22% до квітня) та червні — 526 млн доларів (-3,49% до травня). Подібна ситуація була і в 2024 році, коли найгірші показники зафіксували в червні — 512 млн доларів (-8,57% до травня).

Інфографіка: itukraine.org.ua

Найвищі обсяги експорту комп’ютерних послуг у 2025 році припали на квітень (569 млн доларів), березень (546 млн доларів) та травень (545 млн доларів).

У 2024 році найкращими були березень (565 млн доларів), травень (560 млн доларів) та квітень (545 млн доларів).

Найнижчі показники у 2025 році зафіксовано в січні — 489 млн доларів, а в 2024-му — у січні (508 млн доларів), лютому (517 млн доларів) та червні (512 млн доларів).

Основні країни-споживачі українських ІТ-послуг:

США — 1,135 млрд доларів (-6,41% до 2024 року);

Велика Британія — 283 млн доларів (+0,65%);

Мальта — 281 млн доларів (+10,82%);

Кіпр — 231 млн доларів (+31,09%);

Ізраїль — 133 млн доларів (-13,09%);

Швейцарія — 127 млн доларів (-7,4%);

Німеччина — 118 млн доларів (-7,93%);

Естонія — 100 млн доларів (+23,79%).

Інфографіка: itukraine.org.ua

Найбільше зростання експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2025 року зафіксовано у Фінляндії — 13 млн доларів (+49,75%), Латвії — 7 млн доларів (+44,33%) та Люксембурзі — 7 млн доларів (+35,43%). Найбільше падіння відбулося в Австрії — 13 млн доларів (-43,99%) та Грузії — 4 млн доларів (-29,95%).

Нагадаємо, раніше Львівський ІТ Кластер повідомляв , що в червні 2025 року українські ІТ-компанії експортували послуг на 526 мільйонів доларів. Це на 3,5% менше, ніж у травні, і означає зменшення валютних надходжень на 19 мільйонів доларів. Водночас порівняно з червнем 2024 року обсяг експорту зріс на 2,7% або 14 мільйонів доларів.

Сукупна експортна виручка ІТ-послуг у першому півріччі поточного року склала $3,2 мільярда. Це на 0,1% більше, ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті становить $3 мільйони.

