Сколько наличных украинцы снимают в банкоматах дома и за рубежом — Finance.ua

Сколько наличных украинцы снимают в банкоматах дома и за рубежом

Во II квартале 2025 года средняя сумма одной операции по снятию наличных денег выросла на 19,9% г/г до 4 903 гривен. За рубежом величина одного снятия вдвое больше, чем в Украине.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ (II квартал 2025 г.).

В собственной сети банкоматов банка-эмитента карты украинцы снимают суммы побольше — в среднем 5 241 гривна. В банкоматах других банков-резидентов — 3 784 грн.

По данным НБУ, за границей величина одного снятия вдвое больше, чем в Украине, и составляет 8 700 гривен.

С начала 2025 года доля наличных операций с платежными картами возобновила сокращение, составив 4.5% по количеству операций. Но по сумме она составляет 34,4%.

Во ІІ квартале сеть структурных подразделений банков сократилась. Уменьшение количества филиалов произошло по всем группам банков, но больше среди частных и государственных банков. Больше всего подразделений закрыли в Киеве и Львовской области.

Учетная численность штатных работников не изменилась (96,4 тысячи), в то же время частные банки привлекали новых работников, а государственные и иностранные — сократили штаты. В ПриватБанке работают 18,9 тысячи человек.

Сеть банкоматов выросла во II квартале до 30,7 тысячи за счет заметного увеличения ПТКС у отдельных частных банков. Более половины (17,3 тысячи банкоматов) — в ПриватБанке.

Сеть POS-терминалов продолжает расти и составляет 570 тысяч. Во ІІ квартале лидерами прироста были ПриватБанк и частные банки (+11,5 тыс. штук и +6,5 тыс. единиц соответственно).

Также заметно выросла сеть POS-терминалов компании «НоваПэй». В целом во ІІ квартале участники рынка увеличили сеть на 20,8 тыс. терминалов.

За квартал количество активных платежных карт сократилось больше всего со II квартала 2022 года — до 58,1 млн. Самое заметное уменьшение произошло в ПриватБанке — 1,2 млн карт — до 30,8 млн штук. Такую же тенденцию зафиксировали и другие госбанки.

