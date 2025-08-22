Евросоюз активизирует работу над цифровым евро — Finance.ua

Евросоюз активизирует работу над цифровым евро Сегодня 21:36 — Финтех и Карты

Евросоюз активизирует работу над цифровым евро

Европейский Союз ускоряет работу над запуском цифрового евро после того, как США приняли исторический закон, регулирующий рынок стейблкоинов объемом более $288 млрд. Новые американские правила вызвали беспокойство в Брюсселе по поводу конкурентоспособности европейской валюты и ее роли в глобальной финансовой системе.

По информации источников FT, чиновники ЕС рассматривают возможность размещения цифрового евро не только на частной, но и на публичной блокчейн-платформе, такой как Ethereum или Solana.

Ранее этот вариант отвергали из-за рисков конфиденциальности, но быстрое продвижение США заставило европейских регуляторов «пересмотреть подход».

Чем грозит доминирование доллара

Использование долларовых стейблкоинов может вытеснить евро в международных расчетах.

Существует риск, что европейские депозиты будут «перетекать» в США. Доллар может еще больше усилить позиции в кроссбордерных платежах.

«Европа не может позволить себе чрезмерную зависимость от иностранных платежных решений», — подчеркнул член правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне.

Кто тоже вводит цифровую валюту

Китай активно внедряет цифровой юань.

Великобритания рассматривает цифровой фунт.

В США стейблкоины выпускают компании Circle и Tether, а крупные банки, такие как Citi и JPMorgan, готовятся к запуску собственных токенов.

Хотя уже существуют евростейблкоины, крупнейший из которых принадлежит Circle с капитализацией $225 млн, создание цифрового евро от ЕЦБ закрепило бы стратегическую автономию региона и снизило зависимость от долларовых токенов.

ЕЦБ заявил, что исследует различные технологии — как централизованные, так и децентрализованные, включая технологии распределенного реестра. Окончательное решение по архитектуре цифрового евро еще не принято.

