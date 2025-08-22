Евросоюз активизирует работу над цифровым евро — Finance.ua

Евросоюз активизирует работу над цифровым евро
Европейский Союз ускоряет работу над запуском цифрового евро после того, как США приняли исторический закон, регулирующий рынок стейблкоинов объемом более $288 млрд. Новые американские правила вызвали беспокойство в Брюсселе по поводу конкурентоспособности европейской валюты и ее роли в глобальной финансовой системе.
Об этом сообщает Financial Times.
По информации источников FT, чиновники ЕС рассматривают возможность размещения цифрового евро не только на частной, но и на публичной блокчейн-платформе, такой как Ethereum или Solana.
Ранее этот вариант отвергали из-за рисков конфиденциальности, но быстрое продвижение США заставило европейских регуляторов «пересмотреть подход».
Чем грозит доминирование доллара
Использование долларовых стейблкоинов может вытеснить евро в международных расчетах.
Существует риск, что европейские депозиты будут «перетекать» в США. Доллар может еще больше усилить позиции в кроссбордерных платежах.
«Европа не может позволить себе чрезмерную зависимость от иностранных платежных решений», — подчеркнул член правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне.
Кто тоже вводит цифровую валюту
- Китай активно внедряет цифровой юань.
- Великобритания рассматривает цифровой фунт.
- В США стейблкоины выпускают компании Circle и Tether, а крупные банки, такие как Citi и JPMorgan, готовятся к запуску собственных токенов.
Хотя уже существуют евростейблкоины, крупнейший из которых принадлежит Circle с капитализацией $225 млн, создание цифрового евро от ЕЦБ закрепило бы стратегическую автономию региона и снизило зависимость от долларовых токенов.
ЕЦБ заявил, что исследует различные технологии — как централизованные, так и децентрализованные, включая технологии распределенного реестра. Окончательное решение по архитектуре цифрового евро еще не принято.
