Экс-чиновника «Нафтогаза» подозревают в нанесении компании 26 миллионов ущерба

Бывший директор по энергоэффективности и управлению имуществом «Группы Нафтогаз» подозревается в нанесении компании 26 миллионов ущерба.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований

По данным следствия, он, злоупотребляя своим служебным положением, преждевременно подписал договор аренды административного здания в Киеве еще до завершения ремонтных работ в помещении.

Работы в здании продолжались почти три месяца после заключения договора, а работники НАК «Нафтогаз Украины» не могли переехать в новое помещение. Несмотря на это, аренда уже оплачивалась.

Таким образом, компания понесла лишние расходы, и государству, в лице НАК «Нафтогаз Украины», был нанесен ущерб более чем на 26 миллионов гривен.

Ему сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Напомним, бывший бизнесмен подозревается в организации схемы хищения природного газа венгерской компании-поставщика газа. Инвестором компании является известный американский бизнесмен, филантроп украинского происхождения.

