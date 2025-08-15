СБУ разоблачила схему кражи газа из ГТС на 251 миллион гривен — Finance.ua

СБУ разоблачила схему кражи газа из ГТС на 251 миллион гривен Сегодня 18:00 — Криминал

СБУ разоблачила схему кражи газа из ГТС на 251 миллион гривен

В Украине разоблачена масштабная схема присвоения топлива из газотранспортной системы (ГТС) Украины. С февраля по июнь 2023 года фигуранты украли государственный газ на сумму более 251 миллиона гривен.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Кто стоит за схемой

К организации сделки причастен бывший глава местной частной компании в сфере газоснабжения, находившийся тогда на должности председателя правления этого предприятия.

Читайте также Работников компании Фирташа уличили в махинациях с газовыми счетчиками

Еще в начале полномасштабной войны коммерческая структура фигуранта закупала голубое топливо у государственного поставщика для покрытия собственных производственных потерь.

Как работала схема

В начале 2023 г. госпредприятие прекратило сотрудничество с частной компанией из-за ее задолженности за приобретенное сырье. Однако вместо того, чтобы уплатить долги государственному поставщику и заключить с ним новое соглашение, коммерсанты провели несанкционированный отбор газа из государственной «трубы» ГТС.

Читайте также В Укргаздобыче разоблачили схему, которая нанесла более 200 миллионов убытков

Чтобы оправдать преступление, дельцы прикрывались «исключительными обстоятельствами» и продолжали производить отбор природного газа для покрытия потребностей компании. При этом полученную прибыль распределяли между собой.

Таким образом участники сделки незаконно «выкачали» из государственной ГТС более 10,5 млн кубометров природного газа.

Обыски и подозрения

В ходе обысков по месту жительства фигуранта обнаружены документация, телефоны и компьютерная техника с доказательствами «схемы».

Правоохранители сообщили бывшему руководителю частной компании о подозрении по ч. 2 ст. 364−1 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для себя или других лиц, использование вопреки интересам юридического лица частного права, повлекшее за собой тяжкие последствия).

Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников схемы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.