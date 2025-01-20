Работников компании Фирташа уличили в махинациях с газовыми счетчиками — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Работников компании Фирташа уличили в махинациях с газовыми счетчиками

Криминал
32
Работников компании Фирташа уличили в махинациях с газовыми счетчиками
Работников компании Фирташа уличили в махинациях с газовыми счетчиками
Бюро экономической безопасности разоблачило группу лиц в завладении средствами акционерного общества в особо крупных размерах. К схеме причастны должностные лица предприятия, подконтрольного подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу. Компания обеспечивает распределение газа потребителям всех форм собственности и населению на территории Волынской области.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
В настоящее время организатор схемы уведомлен о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Читайте также
Следствие установило, что должностные лица акционерного общества в течение 3 лет осуществляли работы по установке счетчиков газа для населения, заключив договоры с подрядными организациями.
Один из договоров был заключен с частным предприятием, которое планировало установить 1181 бытовой счетчик. Однако работы выполнены не были, а стоимость по их установке в сумме более 1,27 млн ​​грн была включена в акты выполненных работ. Акционерное общество — распределитель газа провело расчеты по договору подряда в полном объеме.
Читайте также
Таким образом, упомянутые лица умышленными действиями нанесли ущерб компании в сумме более 1,27 млн ​​грн.
Одному из должностных лиц детективы уже объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.