Работников компании Фирташа уличили в махинациях с газовыми счетчиками — Finance.ua

Работников компании Фирташа уличили в махинациях с газовыми счетчиками Сегодня 19:49 — Криминал

Работников компании Фирташа уличили в махинациях с газовыми счетчиками

Бюро экономической безопасности разоблачило группу лиц в завладении средствами акционерного общества в особо крупных размерах. К схеме причастны должностные лица предприятия, подконтрольного подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу. Компания обеспечивает распределение газа потребителям всех форм собственности и населению на территории Волынской области.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В настоящее время организатор схемы уведомлен о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Следствие установило, что должностные лица акционерного общества в течение 3 лет осуществляли работы по установке счетчиков газа для населения, заключив договоры с подрядными организациями.

Один из договоров был заключен с частным предприятием, которое планировало установить 1181 бытовой счетчик. Однако работы выполнены не были, а стоимость по их установке в сумме более 1,27 млн ​​грн была включена в акты выполненных работ. Акционерное общество — распределитель газа провело расчеты по договору подряда в полном объеме.

Таким образом, упомянутые лица умышленными действиями нанесли ущерб компании в сумме более 1,27 млн ​​грн.

Одному из должностных лиц детективы уже объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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