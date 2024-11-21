Британия признала Фирташа коррупционером и ввела против него санкции — Finance.ua
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Британия признала Фирташа коррупционером и ввела против него санкции

Фондовый рынок
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Британия признала Фирташа коррупционером и ввела против него санкции
Британия признала Фирташа коррупционером и ввела против него санкции
Правительство Великобритании ввело санкции против Дмитрия Фирташа, определив его действия как подпадающие под Глобальный регламент по антикоррупционным санкциям.
Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Санкции вводятся на основании того, что Фирташ «есть или был привлечен к ответственности за серьезную коррупцию или участие в ней».
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В частности, Фирташ был привлечен к подкупу государственных должностных лиц для получения лицензий на добычу полезных ископаемых, а также привлечен к незаконному присвоению имущества газотранспортной сети Украины, говорится в сообщении.
Также Британия ввела санкции против супруги Дмитрия Фирташа — Лады Фирташ — на основании того, что она была «привлечена к получению финансовой выгоды или получению какой-либо другой выгоды от серьезной коррупции».
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Отмечается, что Лада Фирташ получила финансовую выгоду от коррупции своего мужа Дмитрия Фирташа и связана с лицом, которое привлечено или было привлечено к серьезной коррупции, а именно с ее мужем Дмитрием Фирташем, говорится в сообщении.
Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на передвижение.
По материалам:
Економічна Правда
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