Активы Фирташа более чем на 7 миллиардов арестовали — Finance.ua
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Активы Фирташа более чем на 7 миллиардов арестовали

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Активы подсанкционного бизнесмена Дмитрия Фирташа на сумму 7,4 млрд грн были арестованы, а еще три руководителя облгазов подконтрольной ему группы РГК получили уведомления о подозрении.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности, Службы безопасности.
Что касается арестов, речь идет о председателе правления АО «Криворожгаз», подозреваемом в причинении ущерба государству более чем на 202 млн грн, председателе правления АО «Волыньгаз», подозреваемом в причинении ущерба более чем на 130 млн, и председателе правления АО «Черниговгаз» — почти 220 млн грн.
Их подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем.
По данным следствия, фактический руководитель группы компаний РГК Дмитрий Фирташ организовал схему несанкционированного отбора газа из ГТС Украины. ООО «Региональная газовая компания» (РГК) управляет 20 гор- и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины.
Для покрытия расходов компании за отобранный газ облгазы перечисляли средства на подконтрольное Фирташу предприятие в значительно большем объеме, чем поставленный газ. Таким образом, чиновники облгазов «выводили» средства государства, которые предусматривались на закупку топлива для нужд украинцев, говорят в БЭБ. Далее эти средства выводились на подконтрольные компании и присваивались.
Правоохранители утверждают, что получили доказательства того, как Фирташ давал указания руководителям облгазов, доказательства связи между ними, механизмов вывода средств и попыток скрыть схему.
По делу о хищении газа из украинской газотранспортной системы (ГТС) облгазами РГК уведомления о подозрении получили уже 15 человек. В частности, сам Фирташ, 11 руководителей облгазов и два руководителя РГК, а также директор общества. Под стражей находятся 6 руководителей облгазов. Фигурантам грозит до 12 лет заключения.
По материалам:
Економічна Правда
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