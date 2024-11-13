Управляющий «облгазов Фирташа» обязался заплатить более 500 млн грн — Finance.ua
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Управляющий «облгазов Фирташа» обязался заплатить более 500 млн грн

Казна и Политика
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Управляющий «облгазов Фирташа» обязался заплатить более 500 млн грн
Управляющий «облгазов Фирташа» обязался заплатить более 500 млн грн
Агентство по розыску и менеджменту активов подписало дополнительный договор с АО «Черноморнефтегаз» по управлению 26 облгазами, принадлежащими Дмитрию Фирташу.
Об этом сообщает глава АРМА Елена Дума.
Она напомнила, что в конце июня 2024 года решением Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) был отменен арест на «облгазы Фирташа», однако затем арест был возобновлен.
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Дума уточнила, что подписание дополнительного договора с управляющим — продолжение процесса управления этим арестованным активом.
Кроме того, по результатам 2022 года управляющий — АО «Черноморнефтегаз» — уплатил в государственный бюджет 172 млн грн от управления активами, что свидетельствует об эффективности управления и выполнении финансовых обязательств.
Также управляющий гарантировал оплатить более 500 млн гривен от управления указанными активами в 2023 году.
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«Деятельность АРМА, направленная на трансформацию и оптимизацию управления активами, подчеркивает важность институтов, работающих в интересах государства, обеспечивая транспарентность, эффективность и финансовую ответственность», — подытожила Дума.
Отметим, «Группа Нафтогаз» управляет корпоративными правами АО «Черноморнефтегаз», ранее управлявшегося «Региональной газовой компанией», аффилированной к бизнесмену Дмитрию Фирташу.
По материалам:
Діло
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