Кабмин передал 26 «облгазов Фирташа» в управление АРМА — Finance.ua
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Кабмин передал 26 «облгазов Фирташа» в управление АРМА

Казна и Политика
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По инициативе АРМА Правительство приняло распоряжение об управлении агентством 26 «облгазами Фирташа». Соответствующее распоряжение Кабинета Министров Украины было принято 20 августа.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА во вторник, 20 августа.
25 июня Высший антикоррупционный суд отменил арест акций бывших облгазов.
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Агентство по розыску и менеджменту активов обратилось в Офис Генерального прокурора для повторного их ареста.
По результатам — Печерский районный суд города Киева 28 июня принял новое решение, которым повторно арестовали акции операторов газораспределительных систем, входивших в сферу влияния «Региональной газовой компании» Дмитрия Фирташа.
За два года эти арестованные активы не приносили государству средства. Однако с момента назначения Елены Думы на должность главы Нацагентства работа ведомства была переформатирована. Отдельное внимание было уделено повышению эффективности и контроля в управлении «облгазами Фирташа».
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Приказом главы АРМА № 227 от 04.10.2023 в Агентстве была создана совместно с СБУ Межведомственная рабочая группа, которая за полгода наработала тысячи документов, запросов и ответов, контрольных документов. Их результатом стало то, что, согласно распределению дивидендов, должно было поступить в бюджет почти 800 млн грн, из которых:
  • за 2022 год 226 млн грн;
  • за 2023 год 564 млн грн.
По состоянию на сегодняшний день благодаря работе команды АРМА бюджет уже получил 172 464 849,12 грн.
В июне 2024 года АРМА обеспечило поступление очередного транша в размере 95,6 млн грн в государственный бюджет от управляющего «облгазами Фирташа».
По материалам:
Корреспондент.net
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