АРМА продало Maybach Медведчука за ₴1,8 миллиона — Finance.ua

АРМА продало Maybach Медведчука за ₴1,8 миллиона
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало на аукционе принадлежащий Виктору Медведчуку автомобиль Maybach за 1,8 млн грн.
Об этом сообщила глава Нацагентства Елена Дума.
«Сегодня автомобиль Maybach (2003) Медведчука ушел с молотка за 1 829 009 грн. Кроме того, отдельным лотом был реализован его последний квадроцикл (2004) марки Bombardier за 160 000 грн», — говорится в сообщении.
Общая сумма проданных транспортных средств, принадлежавших Медведчуку, составила 3 млн грн с учетом средств от реализованных ранее багги и квадроцикла на 1 млн грн.
Дума подчеркнула, что эти средства пойдут на закупку Нацагентством военных облигаций.
Кроме того, АРМА уже получила независимую оценку 20 коллекционных часов Медведчука. Оцененные в 10,6 млн грн часы в скором времени будут реализованы через онлайн-аукцион.
Также в ближайшее время ожидается результат оценивания 136 картин госпредателя.
Поделиться новостью