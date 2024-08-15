АРМА продало Maybach Медведчука за ₴1,8 миллиона — Finance.ua
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АРМА продало Maybach Медведчука за ₴1,8 миллиона

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АРМА продало Maybach Медведчука за ₴1,8 миллиона
АРМА продало Maybach Медведчука за ₴1,8 миллиона
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало на аукционе принадлежащий Виктору Медведчуку автомобиль Maybach за 1,8 млн грн.
Об этом сообщила глава Нацагентства Елена Дума.
«Сегодня автомобиль Maybach (2003) Медведчука ушел с молотка за 1 829 009 грн. Кроме того, отдельным лотом был реализован его последний квадроцикл (2004) марки Bombardier за 160 000 грн», — говорится в сообщении.
АРМА продало Maybach Медведчука за ₴1,8 миллиона
Общая сумма проданных транспортных средств, принадлежавших Медведчуку, составила 3 ​​млн грн с учетом средств от реализованных ранее багги и квадроцикла на 1 млн грн.
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Дума подчеркнула, что эти средства пойдут на закупку Нацагентством военных облигаций.
Кроме того, АРМА уже получила независимую оценку 20 коллекционных часов Медведчука. Оцененные в 10,6 млн грн часы в скором времени будут реализованы через онлайн-аукцион.
Также в ближайшее время ожидается результат оценивания 136 картин госпредателя.
По материалам:
Укрінформ
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