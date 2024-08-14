Леса Медведчука и Марченко на берегу реки под Киевом вернут Украине — Finance.ua
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Леса Медведчука и Марченко на берегу реки под Киевом вернут Украине

Фондовый рынок
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Леса Медведчука и Марченко на берегу реки под Киевом вернут Украине
Леса Медведчука и Марченко на берегу реки под Киевом вернут Украине
Украина возвращает в государственную собственность земли в Киевской области на берегу реки Стугна. Это участки лесохозяйственного назначения площадью 35 га и стоимостью более 840 млн грн.
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Речь идет об имуществе предателя Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которое передадут государству.
Право на земельные участки отстояла в суде Киевская областная прокуратура.
Имена Медведчука и Марченко в официальных сообщениях не указаны, однако, как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, речь идет именно об этих персонах.
Отмечается, что государству вернутся земли, находящиеся в собственности компаний, связанных с экс-лидером уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. Участки расположены в Обуховском районе на берегу реки Стугна — правом притоке Днепра.
Прокурорам удалось доказать в суде, что районная государственная администрация противоправно продала эти земли коммерческим структурам под размещение объектов для культурно-оздоровительных и рекреационных целей. К тому времени распоряжаться такими участками имел право исключительно Кабинет министров.
«Владельцами земельных участков стали юридические лица, связанные с бывшим народным депутатом, соучредителем политической партии ОПЗЖ. Конечным бенефициаром одного из обществ является его жена, к которой применены санкции», — отметил заместитель руководителя Киевской областной прокуратуры Игорь Грабец.
Таким образом, учитывая нарушение требований законодательства, областная прокуратура обратилась в суд. После этого Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск о возвращении в государственную собственность земель Медведчука и Марченко.
По материалам:
Обозреватель
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