В управление АРМА передали 4 вертолета и 2 самолета предпринимателей из Крыма, которые финансировали агрессию — Finance.ua

В управление АРМА передали 4 вертолета и 2 самолета предпринимателей из Крыма, которые финансировали агрессию Сегодня 16:45 — Криминал

По материалам ГБР в управление Нацагентства по выявлению активов (АРМА) передали четыре вертолета Ми-2 и два самолета АН-2. Летательные аппараты принадлежали крымским предпринимателям, уличенным на финансировании вооруженной агрессии рф.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований (ГБР).

«В январе 2024 года ГБР сообщил о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории Украины (ч. 3 ст. 110−2 УК Украины) 9 предпринимателям, зарегистрированным на территории АР Крым, которые занимаются рекреационным и агропромышленным предпринимательством.

Они занимались бизнесом на временно оккупированных территориях Украины и платили налоги стране-агрессору, финансируя вооруженную агрессию рф", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в собственности фигурантов на контролируемой территории Украины находятся вертолеты и самолеты. «Для предотвращения их перерегистрации на подставных лиц по ходатайству прокурора суд их арестовал», — добавили в ГБР.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.