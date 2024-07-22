В управление АРМА передали 4 вертолета и 2 самолета предпринимателей из Крыма, которые финансировали агрессию — Finance.ua
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В управление АРМА передали 4 вертолета и 2 самолета предпринимателей из Крыма, которые финансировали агрессию

Криминал
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По материалам ГБР в управление Нацагентства по выявлению активов (АРМА) передали четыре вертолета Ми-2 и два самолета АН-2. Летательные аппараты принадлежали крымским предпринимателям, уличенным на финансировании вооруженной агрессии рф.
Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований (ГБР).
«В январе 2024 года ГБР сообщил о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории Украины (ч. 3 ст. 110−2 УК Украины) 9 предпринимателям, зарегистрированным на территории АР Крым, которые занимаются рекреационным и агропромышленным предпринимательством.
Они занимались бизнесом на временно оккупированных территориях Украины и платили налоги стране-агрессору, финансируя вооруженную агрессию рф", — говорится в сообщении.
Следствие установило, что в собственности фигурантов на контролируемой территории Украины находятся вертолеты и самолеты. «Для предотвращения их перерегистрации на подставных лиц по ходатайству прокурора суд их арестовал», — добавили в ГБР.
По материалам:
Економічна Правда
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