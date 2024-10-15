АРМА обвинила компанию «Нафтогаза» в недоплате доходов от управления облгазами Фирташа — Finance.ua
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АРМА обвинила компанию «Нафтогаза» в недоплате доходов от управления облгазами Фирташа

Казна и Политика
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АРМА обвинила компанию «Нафтогаза» в недоплате доходов от управления облгазами Фирташа
АРМА обвинила компанию «Нафтогаза» в недоплате доходов от управления облгазами Фирташа
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обязало АО «ГАО «Черноморнафтогаз», который управляет акциями 26 операторов газораспределительных систем («облгазов Фирташа»), дополнительно уплатить в государственный бюджет 611 000 грн.
Об этом сообщается на сайте АРМА.
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Такая претензия к управляющему возникла у АРМА по результатам первого полугодия 2024 года.
Кроме того, управляющий не признал факт нарушения и отказался добровольно оплатить средства в бюджет.
В ответ на это АРМА вынесло обязательное для выполнения Предписание управляющему.
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АРМА отмечает, что невыполнение Предписания может привести к административной ответственности и другим законным мерам.
Стоит отметить, что только в 2024 году по сообщениям АРМА было возбуждено два уголовных дела в отношении управляющих активов.
По материалам:
Finance.ua
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