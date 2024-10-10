Иностранному бизнесу разрешили участвовать в конкурсах АРМА — Finance.ua

Иностранному бизнесу разрешили участвовать в конкурсах АРМА Сегодня 15:31 — Казна и Политика

Иностранному бизнесу разрешили участвовать в конкурсах АРМА

Иностранный бизнес может участвовать в конкурсах Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) по отбору управляющего.

Об этом сообщает глава Агентства Елена Дума.

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По ее словам, АРМА урегулировала вопросы с Минэкономики для иностранных инвесторов.

«Обязанность иметь регистрацию в Украине у иностранного бизнеса теперь наступает исключительно после победы иностранным субъектом в конкурсе», — рассказала глава АРМА.

В Агентстве возник вопрос получения дополнительного разъяснения от Минэкономики о возможности предоставления субъектом иностранного государства документов своей страны, которые аналогичны украинским.

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«Такое отсутствие дискриминации и прозрачность обеспечат не только равенство всех участников, но и создание привлекательного инвестиционного климата и расширение конкурентоспособности для восстановления страны», — считают в АРМА.

Економічна Правда По материалам:

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