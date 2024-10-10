Иностранному бизнесу разрешили участвовать в конкурсах АРМА — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Иностранному бизнесу разрешили участвовать в конкурсах АРМА

Казна и Политика
26
Иностранному бизнесу разрешили участвовать в конкурсах АРМА
Иностранному бизнесу разрешили участвовать в конкурсах АРМА
Иностранный бизнес может участвовать в конкурсах Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) по отбору управляющего.
Об этом сообщает глава Агентства Елена Дума.
Читайте также
По ее словам, АРМА урегулировала вопросы с Минэкономики для иностранных инвесторов.
«Обязанность иметь регистрацию в Украине у иностранного бизнеса теперь наступает исключительно после победы иностранным субъектом в конкурсе», — рассказала глава АРМА.
В Агентстве возник вопрос получения дополнительного разъяснения от Минэкономики о возможности предоставления субъектом иностранного государства документов своей страны, которые аналогичны украинским.
Читайте также
«Такое отсутствие дискриминации и прозрачность обеспечат не только равенство всех участников, но и создание привлекательного инвестиционного климата и расширение конкурентоспособности для восстановления страны», — считают в АРМА.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.